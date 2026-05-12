وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

أفادت صحيفة ​وول ستريت جورنال، الاثنين، نقلا عن ​مصادر مطلعة ​قولها إن الإمارات شنت ⁠ضربات ​عسكرية على إيران.

وذكرت ​الصحيفة أن الضربات، التي لم تعترف ​الإمارات ​بها، شملت هجوما على ‌مصفاة ⁠نفط في جزيرة لاوان الإيرانية بالخليج، ​مضيفة ​أن ⁠الهجوم وقع في ​مطلع أبريل.

و من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع ​مما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة.

وعندما سُئل ترامب عن وضع وقف إطلاق النار، قال لصحفيين اليوم "أصفه بأنه الأضعف حاليا، بعد قراءة هذه الحثالة (الرد) التي أرسلوها إلينا. بل إنني لم أكمل قراءتها".

وطالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.