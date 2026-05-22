إزالة 1289 حالة تعد ضمن بالمرحلة الأولى من الموجة 29 في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج جهود حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 1148 حالة تعدٍّ بمساحة 293 ألفًا و214 م2، بالإضافة إلى إزالة 141 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بمساحة 612 فدانًا، وذلك منذ انطلاق المرحلة في 2 مايو وحتى الآن.

جاء ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها.

شملت الحملات إزالة تعديات على أراضي الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍّ تم إزالتها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون 144 لسنة 2017، وحالات تعدٍّ في المهد، بالإضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، في إطار جهود الدولة للتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات.

الأهداف الاستراتيجية:

- الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وفرض هيبة القانون، والتصدي الفوري للمخالفات الجديدة.

- تحقيق الانضباط العمراني، ومواجهة التعديات العشوائية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية؛ لضمان سرعة التنفيذ.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 29، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الانضباط العمراني بمختلف أنحاء المحافظة.

وأهابت المحافظة، بالمواطنين، عدم القيام بأي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والبناء المخالف؛ تجنبًا للإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبإشراف من أسامة رزق داود، نائب المحافظ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان؛ لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية.