أخبار أسوان: لقاءات جماهيرية.. وإحباط محاولة تهريب سولار.. ومتابعة لمشروعات حياة كريمة.. وإنهاء لمشكلة الصرف بالسيل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان من أهمها :

محافظ أسوان يواصل لقاءته الجماهيرية مع المواطنين ويستمع لمطالبهم .. صور



فقد واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الاستماع لمطالب واحتياجات وهموم المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى معهم ، والذى يتم عقده بشكل منفرد مع كل مواطن لعرض مشكلته وشكواه وإحتياجاته وذلك ضمن جهود تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالى ، والإستجابة الفورية لمطالبهم وشكواهم ، بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين .

أسوان.. إحباط محاولة لتهريب 516 لترا من السولار داخل محطة وقود

قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بأسوان بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بتنظيم حملة تفتيشية إستهدفت عدداً من محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة للتأكد من إنتظام العمل ، ورصد أية ممارسات أو تجاوزات مخالفة .

وأسفرت جهود الحملة عن إحباط محاولة لتهريب السولار وضبط كمية بلغت 516 لتر سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء .

محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروعات "حياة كريمة" وفقاً للبرامج الزمنية المحددة

نقل اللواء ياسر عبد الشافى توجيهات محافظ أسوان بالإسراع في معدلات الإنجاز وزيادة وتيرة العمل لإنهاء المشروعات المتبقية من إجمالى 1993 مشروع داخل 100 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حيث تم نهو 1717 مشروع بنسبة 86 % ، وجارى إستكمال الباقى ليتم نهوه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له .

فى أسوان.. لقاءات جماهيرية لرؤساء المراكز والمدن للتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين

جهود متنوعة

عقد رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسوان لقاءات جماهيرية مع المواطنين بشكل مماثل للقاء الذى يعقده المحافظ مرتين أسبوعياً، لعرض جميع المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وسرعة وضع الحلول الفورية والعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.



فى أسوان .. إنهاء مشكلة الصرف الصحى بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أنه تم إنهاء مشكلة الصرف الصحى بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد بنطاق حى شرق المدينة ، والتى تسببت خلال الفترة الماضية فى تراكم مياه الصرف بالشوارع الداخلية ، وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة .



