محافظ أسوان يشدد على إنهاء مشروعات "حياة كريمة" وفقاً للبرامج الزمنية المحددة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية بترأس الاجتماع التنسيقى الذى حضره ممثلى دار الهندسة والمكتب الفنى بمجلس الوزراء، ورؤساء المراكز والمدن، والقيادات التنفيذية المعنية.

يأتى ذلك فى ظل المتابعة الدقيقة لمعدلات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونقل اللواء ياسر عبد الشافى توجيهات محافظ أسوان بالإسراع في معدلات الإنجاز وزيادة وتيرة العمل لإنهاء المشروعات المتبقية من إجمالى 1993 مشروع داخل 100 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حيث تم نهو 1717 مشروع بنسبة 86 % ، وجارى إستكمال الباقى ليتم نهوه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له .

وتم التأكيد على استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى لمساهمة ذلك فى سرعة إنجاز الأعمال ، وليجنى بذلك المواطن الأسوانى ثمار هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن.

جهود متنوعة

كما تم التشديد على أنه لن يتم السماح بأى تقصير ، ولا تهاون مع أى تأخير عن المواعيد الزمنية المحددة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تتسبب فى تعطيل التسليم دون مبرر .

وتم كذلك التأكيد على رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذى إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، وإلى وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " الفريق محمد حجازى لضمان الإلتزام الكامل بخطط التنفيذ وجودة الأداء .

وأيضاً التأكيد على تحقيق أقصى درجات التناغم والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ، والعمل بجد وإخلاص وبروح الفريق الواحد ، مع عدم تسليم أى مشروع إلا بعد مراجعة اللجان المختصة والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية ودخوله الخدمة بكفاءة كاملة بما يضمن إستدامة المشروعات وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين .

علاوة على التأكيد على أن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية هو تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بشكل ملموس فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على الوجه الأكمل .

ويقوم ممثلى دار الهندسة والمكتب الفنى بمجلس الوزراء بمتابعة موقف التشغيل التجريبى للمشروعات التى يتم الإنتهاء منها ، إلى جانب متابعة الأعمال الإنشائية حتى يتسنى دخول المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الخدمة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.