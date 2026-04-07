الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. إحباط محاولة لتهريب 516 لترا من السولار داخل محطة وقود

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بأسوان بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بتنظيم حملة تفتيشية إستهدفت عدداً من محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة للتأكد من إنتظام العمل ، ورصد أية ممارسات أو تجاوزات مخالفة .

وأسفرت جهود الحملة عن إحباط محاولة لتهريب السولار داخل إحدى السيارات الملاكى بداخل إحدى محطات تموين السيارات بمطلع المحمودية ، حيث تبين قيام قائدها بتحويل المقاعد الخلفية للسيارة إلى خزانات ( تنكات ) مخصصة لتجميع المواد البترولية ، وتم ضبط كمية بلغت 516 لتر سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء .

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتشديد الرقابة التموينية على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، والوقوف ميدانياً من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة على مدى إلتزام القائمين عليها بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة ، وضبط المخالفين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

جهود متنوعة 

وعلى الفور تم التحفظ على السيارة والسائق ، إلى جانب العامل بالمحطة ، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم (4537 لسنة 2026) جنح قسم أول أسوان ، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومنع أى محاولات للتلاعب بالمواد البترولية أو الإتجار غير المشروع بها حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه على الوجه الأكمل.

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

