فى أسوان.. لقاءات جماهيرية لرؤساء المراكز والمدن للتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين

عقد رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسوان لقاءات جماهيرية مع المواطنين بشكل مماثل للقاء الذى يعقده المحافظ مرتين أسبوعياً، لعرض جميع المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وسرعة وضع الحلول الفورية والعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

وأكد محافظ أسوان أن تنظيم هذه اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية فى إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى التعرف على المشكلات على أرض الواقع، والاستجابة السريعة لها دون تأخير، فضلاً عن تحقيق قدر أكبر من الشفافية فى عرض التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، وتخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل والسفر على الحالات المختلفة.

لقاءات جماهيرية

وقال المحافظ إن هذه اللقاءات ترتكز على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لعرض مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، مع قيام المسئولين المختصين بدراستها ميدانياً، واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، مع تحديد جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لأولويات واحتياجات كل منطقة.

وأضاف المهندس عمرو لاشين أن هذه اللقاءات تستهدف دعم مبدأ المشاركة المجتمعية فى صنع القرار، وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى من خلال المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والتأكيد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فى القطاعات الحيوية بما يلبى تطلعات المواطنين ويرتقى بمستوى المعيشة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وفى إطار اللقاءات الجماهيرية بالمراكز والمدن، عقد شوقى مصطفى، رئيس مدينة السباعية، لقاءً مع المواطنين، واستمع خلاله لمطالبهم واحتياجاتهم، وتم التوجيه بتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

فيما عقد عاطف كامل، رئيس مدينة البصيلية، لقاءً مماثلا مع عدد من المواطنين، استمع خلاله لمشاكلهم، وتم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ووضع الحلول الفورية لها.

بينما عقد علاء الدين ممدوح، رئيس مدينة الرديسية، لقاءً مع المختصين بوحدة تكافؤ الفرص وبعض المواطنين للنقاش حول الموضوعات التى يتم تناولها فى الندوات ولقاءات المواطنين خلال الفترة القادمة.

وتوازى مع ذلك قيام باقى رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين، وتم التدخل مع الجهات المختصة لتلبيتها وفقاً للمتاح منها، مع رفع بعض المطالب لمحافظ أسوان للبت فيها بشكل نهائى لحاجتها إلى موافقة المستوى الأعلى.