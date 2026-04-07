فى أسوان .. إنهاء مشكلة الصرف الصحى بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أنه تم إنهاء مشكلة الصرف الصحى بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد بنطاق حى شرق المدينة ، والتى تسببت خلال الفترة الماضية فى تراكم مياه الصرف بالشوارع الداخلية ، وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة .



وكان قد قام المحافظ بزيارة ميدانية للمنطقة ، والوقوف من أرض الواقع على المشكلة حيث تم تكليف لجنة فنية متخصصة للمعاينة ، وتم التعرف على الأسباب الرئيسية بما ساهم فى وضع الحلول الجذرية والمستدامة لها ، وأسفرت أعمال المعاينة عن تحديد الأسباب الرئيسية للمشكلة ، والتى تمثلت فى تهالك شبكات الصرف الداخلية ببعض العمارات ، وعدم قدرتها على إستيعاب الكميات المتدفقة ، وهو ما إستدعى التدخل الفورى لوضع حلول جذرية ومستدامة .

جهود متنوعة

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم وضع حلول جذرية من خلال تفعيل آليات الشراكة مع المجتمع المدنى ، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة حيث تم التنسيق مع الأهالى لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شاملة لمواسير الصرف الصحى المتهالكة داخل عدد من العمارات السكنية ، وشملت الأعمال إستبدال المواسير القديمة بالكامل .

وتركيب شبكات جديدة مطابقة للمواصفات الفنية بما يضمن كفاءة التشغيل ومنع حدوث أى تسريبات مستقبلية ، وتم ربط الشبكات الجديدة بخطوط الصرف الرئيسية بشكل آمن ومنظم ، مع إجراء إختبارات تشغيل للتأكد من كفاءة المنظومة بالكامل .

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات من مختلف الشوارع الداخلية لمنطقة السيل مما أضفى الشكل الجمالى والحضارى ، وتوفير بيئة سكنية نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين المقيمين فيها .