محافظ أسوان يواصل لقاءته الجماهيرية مع المواطنين ويستمع لمطالبهم .. صور

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإستماع لمطالب وإحتياجات وهموم المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى معهم ، والذى يتم عقده بشكل منفرد مع كل مواطن لعرض مشكلته وشكواه وإحتياجاته وذلك ضمن جهود تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالى ، والإستجابة الفورية لمطالبهم وشكواهم ، بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين .

وشهد اللقاء استماع المحافظ مجموعة من المطالب المتنوعة حيث وجه بسرعة دراستها والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين .

وأعطى محافظ أسوان تعليماته لمسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة صرف العلاج لعدد من الحالات المرضية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالات أخرى بما يضمن حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة ، وتخفيف أى معاناة عنهم .

كما كلف المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات المستحقة من خلال مؤسسة التكافل ، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية ، إلى جانب توفير كرسى متحرك لإحدى الحالات من ذوى الإعاقة بما يسهم فى تحسين مستوى معيشته وتيسير الحركة له .

ولدعم فرص التشغيل وجه عمرو لاشين مسئولى مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لبعض الحالات ، مع تكليف مديرية التنظيم والإدارة بدراسة ملفات عدد من المواطنين للتأكد من مدى إستحقاقهم لبعض الخدمات وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة .

وأكد المحافظ على أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى الآليات الفعالة لرصد إحتياجات المواطنين على أرض الواقع ، وإتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الحماية الإجتماعية وتلبية متطلبات المواطنين بشكل مباشر وفعال .