اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة

نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة
نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة
إبراهيم القادري

الإطارات في السيارات تعتبر هي نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة وسطح الطريق، وفي ظل تقلبات الطقس التي نشهدها هذه الأيام، تزداد أهمية التأكد من كفاءتها، إذ ان القيادة على طرق مبللة ليست مجرد تحد لمهارة السائق، بل هي اختبار حقيقي لجودة تجهيزات السيارات التقنية.

 نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة 

وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التأكد من جاهزية وسلامة إطارات السيارات، خاصة في الأجواء الممطرة وتقلبات الطقس، باعتبارها عنصر أساسي للسلامة المرورية.

- أهمية الاعتناء بـ إطارات السيارة :

 نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة 



منع الانزلاق .

الإطارات السليمة تشتت المياه بفعالية ومن ثم تمنع حدوث ظاهرة الانزلاق المائي.

- الثبات العالي .

توفير الإطارات تماسك قوي مع الأسفلت المبلل.

- التحكم في الكبح .

تقليل مسافة التوقف عند استخدام المكابح بشكل طارئ.

- مخاطر استخدام الإطارات الممسوحة :

 نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة 

عندما تفتقر الإطارات للعمق الكافي فهي تفتقد القدرة على تصريف المياه من تحتها، وتفقد القدرة على تصريف المياه من تحتها، واستخدام إطارات منتهية الصلاحية أو ممسوحة من النقوش يشكل خطورة قصوى.

- نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة  :

- مراقبة عمق مداس الإطار .

تأكد من أن نقشة الإطار بارزة وواضحة، فالأخاديد العميقة هي المسؤولة عن تصريف المياه بعيداً عن جسم الإطار لمنع حدوث الانزلاق المائي وفقدان السيطرة.

- ضبط ضغط الهواء المثالي .

 نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة 

يجب مراجعة ضغط الإطارات وهي باردة وفقاً للمقاييس الموصى بها من المصنع، لان الضغط غير المنضبط سواء بالزيادة أو النقصان يقلل من مساحة تلامس الإطار مع الطريق المبلل.

- الفحص البصري للشقوق والنتوءات .

قم بمعاينة جدار الإطار الجانبي بدقة، ولاحظ وجود أي انتفاخات أو تشققات قد يؤدي إلى انفجار الإطار فجأة نتيجة تغير درجات الحرارة وضغط كبح المركبة في المطر.

- التحقق من تاريخ الإنتاج والصلاحية .

 نصائح لسلامة الإطارات أثناء الأجواء الممطرة 

احرص على عدم استخدام إطارات تجاوزت مدة صلاحيتها حتى لو كانت النقشة سليمة، لأن مطاط الإطار يتصلب مع الوقت ويصبح أقل قدرة على الالتصاق بالطرق الزلقة.

- تجنب الكبح المفاجئ والمناورات السريعة .

مع وجود إطارات سليمة يجب القيادة بهدوء وتجنب الضغط العنيف على المكابح، لأن الإطارات تحتاج لمساحة إضافية للتوقف في الأجواء الممطرة مقارنة بالأجواء الجافة.

- تعزيز ثقافة الفحص الدوري للسيارة .

لا ينبغي أن ينتظر قائد السيارة هطول الأمطار ليبدأ في فحص الإطارات، بل يجب أن يتحول الفحص الدوري إلى سلوك اعتيادي، فالتزامك بمراجعة حالة الإطارات كل شهر يساعد في اكتشاف مشاكل الميزان أو المقصات مبكراً، وهذا يوفر عليك مبالغ طائلة مستقبلاً.

