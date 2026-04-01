هوندا ZR-V موديل 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين، وتنتمي ZR-V لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين

زودت سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط معدنية مقاس 18 بوصه بخمسة أذرع مزدوجة، وبها شبك أمامي ذي شرائح عمودية، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصه، وبها خدمات Google المدمجة، ولوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصه، ونظام صوتي فاخر من Bose مكون من 12 سماعة، ومقاعد مدفأة وقابلة للتعديل كهربائياً، وبها فرش مقاعد من الجلد، ونظام تكييف ثنائي المناطق، ومنافذ USB-C، وإضاءة محيطية، ونظام كاميرات متعددة الزوايا.

محرك هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين

تحصل سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين علي قوتها من نظام e:HEV الهجين، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين

الفئة الأولي من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 الهجين تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

تأسست شركة هوندا موتورز على يد "سويشيرو هوندا" عام 1948 في اليابان، وبدأت كمنتج للدراجات النارية قبل أن تصبح عملاق عالمي في صناعة السيارات.

ودخلت هوندا عالم السيارات فعلياً عام 1963، واشتهرت بابتكاراتها الهندسية، وكان منها محركات CVCC الموفرة، وأصبحت أول شركة يابانية تطلق علامة فاخرة أكورا عام 1986.

وجدير بالذكر ان هوندا توسعت لتصبح اليوم مصنع رئيسي للسيارات، والدراجات النارية، ومعدات الطاقة، مع التزام مستمر بـ قوة الأحلام، وركزت على تطوير محركات صديقة للبيئة منها هايبرد وهيدروجين، وساهمت في سباقات الفورمولا 1.