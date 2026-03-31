الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

انخفاض إنتاج تويوتا بعد إطلاق سيارة RAV4 الجديدة

سجلت شركة “تويوتا” إنجازًا تاريخيًا بإنهاء عام 2025 كأكبر مصنع للسيارات في العالم للعام السادس على التوالي، حيث حققت مبيعات قياسية بلغت 11.3 مليون مركبة. 

وواجهت العملاقة اليابانية تحديًا تقنيًا مع بداية عام 2026، تمثل في انخفاض الإنتاج العالمي في شهر فبراير للشهر الرابع على التوالي بنسبة 3.9%، ليصل إجمالي الإنتاج الشهري إلى 749,673 وحدة، وهو تراجع لم يكن ناتجًا عن ضعف الطلب، بل عن ضريبة التغيير الجذري في أهم طرازات الشركة.

ضريبة التحول الجيلي لسيارة “راف 4”

يعود السبب الرئيس وراء انكماش الإنتاج العالمي إلى عملية الانتقال الجيلي للطراز الأكثر مبيعًا لدى الشركة، وهو سيارة “راف 4”. 

واضطرت تويوتا لتغيير خطوط الإنتاج وإعادة تجهيز المصانع لاستقبال الجيل السادس والجديد تمامًا لموديل 2026، مما أدى إلى توقف مؤقت أثر بشكل مباشر على وتيرة التصنيع. 

وتأثرت المصانع الكندية تحديدًا بشكل حاد، حيث هوى الإنتاج فيها بنسبة 46.2%، مما تسبب في نقص ملحوظ في المعروض لدى الموزعين في سوق أمريكا الشمالية، وهو السوق الأهم لهذا الطراز.

استراتيجية الهجين الكامل وتحديات التوريد

يأتي الجيل السادس من "راف 4" ليؤكد استراتيجية تويوتا في التحول نحو المحركات الهجينة فقط، حيث تخلت السيارة تمامًا عن محركات البنزين التقليدية في نسختها الجديدة. 

ورغم أن هذا التحول يلقى قبولًا كبيرًا، إلا أن مبيعات تويوتا العالمية تراجعت بنسبة 3.3% في فبراير نتيجة قيود الإمداد المرتبطة بعملية الانتقال الموديلي. 

وترافق ذلك مع ضغوط خارجية في سلاسل التوريد العالمية وتأثر حركة الشحن، مما دفع الشركة لتقليص أرقام الإنتاج المستهدفة في بعض المناطق لضمان استقرار العمليات التشغيلية وتفادي تراكم الطلبات المعلقة.

ورغم التراجع المؤقت في الإنتاج، تظهر لغة الأرقام صمودًا قويًا لمبيعات تويوتا في الولايات المتحدة، حيث سجلت نموًا بنسبة 3.2% بفضل الطلب المرتفع على الطرازات الهجينة المتوفرة.

وتتوقع إدارة الشركة أن تنتهي مرحلة "عنق الزجاجة" الحالية بحلول شهر أبريل 2026، مع اكتمال تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة في كندا واليابان بكامل طاقتها. 

ويراهن مسئولو تويوتا على أن الميزات التقنية المتقدمة وكفاءة استهلاك الوقود في الجيل الجديد من "راف 4" ستعوض النقص الحالي وتدفع أرقام المبيعات نحو مستويات قياسية جديدة بنهاية العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وائل ربيع يكشف تفاصيل مكالمة الزعيمين السيسي وبوتين ودور القاهرة في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

منظمة الصحة العالمية: لا تسرب إشعاعي حتى الآن رغم الهجمات على المنشآت النووية

الأرصاد

الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس وأمطار متوسطة إلى غزيرة

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد