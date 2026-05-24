النتيجة ستبهرك.. ماذا يحدث للجسم عند تناول قشور البرتقال؟

تحتوي قشور البرتقال على ألياف ومغذيات تعزز صحة الأمعاء، وتشير الأبحاث إلى أنها قد تكون مغذية تماماً مثل الثمرة الكاملة.

فوائد قشر البرتقال

يوفر كمية وفيرة من الألياف لصحة الأمعاء مثل ثمرة البرتقال الكاملة، قشور البرتقال غنية بالألياف، تحتوي القشرة الكاملة على حوالي 10.6 غرام من الألياف، أي أكثر مما تحتويه نفس الكمية من الثمرة نفسها .

تشير الأبحاث إلى أن قشرة الثمرة غنية بشكل خاص بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان ، يدعم البكتين حركة الأمعاء المنتظمة عن طريق إبطاء عملية الهضم وتسهيل إنتاج براز صحي، وينصح الخبراء البالغين بتناول ما بين 25 و35 غرامًا من الألياف يوميًا

- يحمي الأمعاء

تشير الأبحاث إلى أن قشور البرتقال غنية بالبريبايوتكس، وهي كربوهيدرات تشجع نمو وتوازن البكتيريا "النافعة" في الجهاز الهضمي.

يُفيد محتوى قشور البرتقال من البريبايوتكس ميكروبيوم الأمعاء وصحة الأمعاء بشكل عام، قد تُساعد البوليفينولات والبريبايوتكس الموجودة في قشور البرتقال على تعزيز خصائصها المضادة للالتهابات والمُحسّنة لصحة الأمعاء

- يحافظ على ترطيب جسمك

ليس سراً أن البرتقال والحمضيات الأخرى مرطبة، وقشور البرتقال توفر بعض الترطيب أيضاً، تناول برتقالة كاملة بقشرها يوفر 131 غراماً من الماء، بينما تناول القشرة فقط يوفر حوالي 72.5 غراماً من الماء .

ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه النيئة الغنية بالماء ، مثل البرتقال، للمساهمة في تلبية احتياجات الجسم اليومية من السوائل

- يحتوي على مضادات الأكسدة لتقليل المخاطر الصحية

تحتوي قشور البرتقال أيضًا على مضادات أكسدة قوية ، والتي قد تمنع أو تكافح تلف الخلايا في الجسم.

قد تساعد البوليفينولات في الوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها، مثل:

داء السكري من النوع الثاني

أنواع معينة من السرطان

التدهور المعرفي المرتبط بالعمر

تُعد قشور البرتقال أيضاً مصدراً غنياً بالليمونين ، الذي قد يحمي من سرطان الجلد.

المصدر verywellhealth