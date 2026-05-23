الصداع النصفي.. أضرار الإكثار من تناول البطيخ

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ، يفضل العديد من الأشخاص تناول الفاكهه الباردة التي تساعد على ترطيب الجسم، ومن أشهر فواكه الصيف البطيخ.

أضرار تناول البطيخ بكميات كبيرة

- قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

يُعتبر البطيخ فاكهة صحية بشكل عام، ولكنه غني بالفركتوز، وهو سكر قد يُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل الفركتوز ، وفي حالات نادرة، قد يؤدي عدم تحمل الفركتوز إلى تلف الكلى أو الكبد

- قد يؤدي إلى زيادة البوتاسيوم في الجسم

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، تصل إلى 170 ملليغرامًا لكل كوب من البطيخ، يُعد البوتاسيوم عنصرًا مهمًا لصحة القلب، ولكن الإفراط في تناوله قد يُسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض الكلى أو القلب

- قد يؤدي إلى الصداع النصفي

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من التيرامين، وهو حمض أميني قد يُسبب الصداع النصفي، وقد صنّفت إحدى الدراسات التي شملت ما يقرب من 4000 شخص البطيخ في صدارة قائمة تضم تسع فواكه تُسبب الصداع في غضون دقائق من تناولها، وأُصيب حوالي 30% من المشاركين في الدراسة بالصداع

المصدر verywellhealth