خلال عيد الأضحى يلاحظ كثير من الأشخاص شعورهم بالخمول والرغبة في النوم بعد تناول اللحوم، خاصة بعد العزومات الكبيرة ووجبات الفتة والمشاوي والكبدة، ما يدفع البعض للتساؤل: لماذا يحدث هذا التعب المفاجئ بعد الأكل؟

لماذا يشعر البعض بالخمول بعد تناول اللحوم؟

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشعور بالكسل بعد تناول اللحوم أمر شائع، لكنه لا يرتبط دائمًا باللحمة نفسها، بل بطريقة تناول الطعام والكميات الكبيرة والعادات الغذائية المصاحبة لوجبات العيد.

الجهاز الهضمي يستهلك طاقة كبيرة

اللحوم الحمراء من الأطعمة التي تحتاج وقتًا أطول للهضم مقارنة ببعض الأطعمة الخفيفة، لذلك يبذل الجسم مجهودًا أكبر أثناء عملية الهضم.

وعند تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، يزداد تدفق الدم إلى المعدة والجهاز الهضمي، ما قد يقلل النشاط مؤقتًا ويؤدي إلى الشعور بالخمول والرغبة في الراحة.

الإفراط في الأكل السبب الأشهر

خلال العيد يتناول البعض أكثر من نوع من اللحوم في نفس الوجبة، مثل الكفتة والريش والطرب والفتة، إضافة إلى الحلويات والمشروبات الغازية.

هذا الإفراط يسبب امتلاء المعدة بشكل كبير ويجعل الجسم في حالة بطء وثقل بعد الطعام.

الدهون العالية تزيد الكسل

بعض أكلات العيد تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون، خاصة الطرب والكوارع والمشاوي الدسمة، والدهون تحتاج وقتًا أطول للهضم، ما يزيد الشعور بالنعاس والخمول.

كما أن الوجبات الدسمة قد تسبب الحموضة والانتفاخ، وهو ما يزيد الإحساس بعدم الراحة.

ارتفاع السكر ثم انخفاضه

تناول الفتة والخبز والأرز بكميات كبيرة مع اللحوم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ثم انخفاضه لاحقًا، وهو ما يسبب التعب والكسل بعد الوجبة.

قلة شرب الماء

اللحوم الغنية بالبروتين تحتاج إلى كميات جيدة من الماء للمساعدة في الهضم، لكن بعض الأشخاص ينسون شرب الماء خلال العزومات، ما قد يؤدي إلى الجفاف والإرهاق والصداع.

السهر وقلة النوم

خلال العيد تتغير مواعيد النوم والطعام لدى كثير من الأسر، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للشعور بالتعب بعد الأكل.

وقد يختلط الإرهاق الناتج عن السهر مع تأثير الوجبات الثقيلة.

هل هناك أشخاص أكثر عرضة للخمول؟

نعم، هناك فئات قد تشعر بالخمول بشكل أكبر بعد تناول اللحوم، مثل:

مرضى القولون العصبي

مرضى ارتجاع المريء

مرضى السكري

كبار السن

الأشخاص قليلو الحركة

متى يكون الخمول علامة مشكلة صحية؟

إذا كان الشعور بالخمول شديدًا ومتكررًا بشكل مبالغ فيه بعد تناول الطعام، أو مصحوبًا بأعراض مثل:

دوخة

ضيق تنفس

ألم بالصدر

خفقان

اضطرابات شديدة بالمعدة

فيجب استشارة الطبيب، لأن السبب قد يكون مرتبطًا بمشكلات صحية أخرى.

كيف تتجنب الخمول بعد أكل اللحوم؟

ينصح الأطباء بعدة خطوات بسيطة تساعد على تقليل الكسل بعد الوجبات:

تناول كميات معتدلة

تقليل الدهون والطرب

الإكثار من السلطة والخضروات

شرب الماء بانتظام

المشي الخفيف بعد الأكل

تجنب النوم مباشرة بعد الطعام

أفضل مشروبات بعد اللحوم

بعض المشروبات قد تساعد على تحسين الهضم وتقليل الخمول، مثل:

النعناع

الزنجبيل

اليانسون

الماء الفاتر

البابونج