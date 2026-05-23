10 علامات لـ الجفاف لا تتجاهلها خلال موجات الحر

أصبح الجفاف أكبر خطر صحي في فصل الصيف، خاصةً مع استمرار موجات الحر التي تجلب معها درجات حرارة مرتفعة للغاية حول العالم. عندما يتعرق جسمك بكثرة وتتعرض لدرجات حرارة عالية، قد تفقد الأملاح والماء بسرعة أكبر من المعتاد.

قد يبدأ الجفاف الخفيف بشعور بسيط بالعطش، لكن تجاهل علامات التحذير يعرضك سريعًا لخطر الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وهما الشكلان الخطيران للجفاف الشديد.

وفي الواقع، يُخبرك جسمك، من خلال العديد من علامات التحذير، بمدى جفافك قبل فوات الأوان.

و يمكن أن تؤثر الأعراض، التي تتراوح من الصداع إلى التعب والدوار وتشنجات العضلات، على حياتك اليومية وصحتك العامة.

إن إدراكك لجسمك وأي علامات مقلقة هو المفتاح خلال درجات الحرارة الصيفية المرتفعة.

علامات للجفاف لا يجب تجاهلها أبدًا خلال موجات الحر

بول داكن اللون

يُعدّ لون البول من أسهل علامات الجفاف، ويكون لون البول الطبيعي، عند شرب كمية كافية من السوائل، أصفرا باهتًا أو شبه شفاف.

أما إذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، فسيبدأ لون البول بالتغير من الأصفر الصافي إلى الكهرماني.

وتحاول الكليتان ترطيب الجسم قدر الإمكان، مما يؤدي إلى زيادة تركيز الفضلات، وبالتالي يصبح لون البول داكنًا.

وهذه علامة واضحة على ضرورة ترطيب الجسم فورًا، خاصةً في الأجواء الحارة أو بعد التعرّق بغزارة في الخارج.

العطش الشديد وجفاف الفم

أولى مشاكل الجفاف وأكثرها وضوحًا هي الشعور بالعطش. إذا أصبح فمك جافًا ولزجًا، أو بدت شفتاك متشققتين، أو شعرت بخشونة أو خشونة في لسانك، فأنت على وشك الإصابة بالجفاف. في الأجواء الحارة، ومع التعرق، تفقد الماء بسرعة، وقد تبدأ بملاحظة هذه الأعراض قبل الأوان، ولهذا لا تؤجل معالجة العطش الشديد، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الجفاف، لتجنب الأمراض الخطيرة المرتبطة بالحرارة، حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء بانتظام، وليس فقط عند الشعور بالعطش.

الدوخة والدوار

يرتبط الشعور بالدوار أو الضعف في درجات الحرارة المرتفعة عادةً بالجفاف، ويحدث هذا عندما تنخفض سوائل الجسم ويصبح حجم الدم غير كافٍ، مما يحد من تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.

وقد تزداد الدوخة حدةً، مصحوبةً بتشوش الرؤية أو الإغماء في الحالات الشديدة، كما قد يشعر الشخص بدوار غريب إذا نهض فجأةً. لا ينبغي الاستهانة بالدوخة في الطقس الحار، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالتعرق أو الغثيان أو الضعف.

ويجب شرب الماء وتبريد الجسم فورًا لمنع تفاقم الدوخة.

الصداع المستمر

قد يُسبب الجفاف الصداع نتيجة انخفاض مستويات السوائل في الجسم، مما يؤثر على تدفق الدم وإمداد الدماغ بالأكسجين، ويبدأ صداع الجفاف عادةً بشكل خفيف، أو نابض، أو مستمر، وقد يزداد سوءًا بعد ساعات قليلة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة.

كما أن التعرق المفرط دون تعويض السوائل قد يُخل بتوازن الكهارل، مما يؤدي إلى الصداع والشعور بالتعب.

و يعتقد الكثيرون أنهم يعانون من الإجهاد أو التعب فقط، ولكن يُنصح بشرب الماء والراحة في مكان بارد، فقد يُخفف ذلك من حدة الصداع بسرعة نسبية خلال أيام الصيف الحارة.

إرهاق غير معتاد

ويُعدّ الشعور بالتعب أو الكسل أو التشوش الذهني أكثر من المعتاد مؤشراً آخر على احتمال إصابتك بالجفاف، ويساعد الماء على نقل العناصر الغذائية والأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لذا عندما ينقص الجسم السوائل، يصبح إنتاج الطاقة أقل كفاءة، وقد تشعر بالإرهاق حتى لو لم تكن تمارس أي نشاط بدني.

وفي الواقع، يمكن أن يؤثر الجفاف أيضاً على تركيزك وذاكرتك ويقظتك، مما يجعل إنجاز المهام اليومية أكثر صعوبة.

و إذا شعرت بالضعف أو النعاس غير المعتاد، خاصة أثناء موجة الحر، فقد يكون السبب أكثر من مجرد "التعب"، بل الجفاف.

تشنجات العضلات

غالباً ما تحدث تشنجات العضلات نتيجة الجفاف وفقدان الأملاح عن طريق التعرّق، و تزداد احتمالية الإصابة بتشنجات في الساقين أو الذراعين أو القدمين أو البطن، خاصةً بعد التواجد في الخارج لفترة طويلة في طقس حار.

كما قد تشعر بتشنجات العضلات أثناء ممارسة الرياضة، وقد تكون مزعجة للغاية عند ظهورها فجأة، و إذا كنت تعاني من الجفاف، فإن شرب الماء وحده لا يكفي، بل يُنصح بتناول مشروبات طبيعية مثل ماء جوز الهند أو محلول معالجة الجفاف الفموي أو غيرها من محاليل الأملاح، فهذا يُساعد على تخفيف المشكلة.

انخفاض التبول

إذا لاحظتَ أنك تتبول بوتيرة أقل من المعتاد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على إصابة جسمك بالجفاف، فمع انخفاض السوائل في الجسم، تسحب الكليتان الماء وتقللان من كمية البول.

كما أن التبول بكميات قليلة أو عدم التبول مطلقًا كل بضع ساعات يدل على أن جسمك يحتفظ بكل قطرة ماء قدر الإمكان، و إذا كنت تعاني من انخفاض التبول خلال موجة الحر، فاحرص على أخذ الأمر على محمل الجد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على جفاف متوسط ​​أو حاد يتطلب علاجًا فوريًا.

بشرة جافة غير مرنة

عادةً ما تكون البشرة الصحية المرطبة ناعمة الملمس وتعود إلى طبيعتها بسرعة عند الضغط عليها برفق. أما البشرة الجافة، فقد تبدو باهتة أو أقل مرونة. يمكن إجراء اختبار بسيط يُعرف بـ"اختبار قرص الجلد" لتحديد الجفاف؛ فإذا بقي الجلد مرتفعًا أو عاد ببطء بعد قرصه، فقد يكون الجسم يعاني من نقص في السوائل. كما أن التعرض المفرط لأشعة الشمس والحرارة قد يزيد من جفاف البشرة ويجعلها مشدودة أو متهيجة. يساعد الحفاظ على ترطيب البشرة بشكل مناسب في الحفاظ على مرونتها ويدعم صحتها العامة خلال فصل الصيف.

تسارع ضربات القلب والتنفس

عندما يُصاب الشخص بالجفاف، يضطر القلب للعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم والحفاظ على ضغط الدم، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب أو زيادة ملحوظة في سرعة التنفس حتى في حالة الراحة. وقد يشعر الشخص أيضًا بعدم راحة في الصدر، أو ضعف، أو ضيق في التنفس في الحالات الشديدة. تُعد هذه العلامات والأعراض طريقة الجسم للإشارة إلى أنه يتعرض للإجهاد ويكافح للتعامل مع فقدان السوائل. إذا لاحظت زيادة في النبض مصحوبة بدوار أو إرهاق أثناء موجة حارة، فقد يعني ذلك أن جسمك يعاني من جفاف شديد ويحتاج إلى التبريد وإعادة الترطيب.

الارتباك أو تغير السلوك

قد يؤثر الجفاف الشديد على وظائف الدماغ ويسبب أعراضًا مثل الارتباك، والتهيج، وفقدان التوجه، أو السلوك غير المعتاد. قد يواجه الشخص صعوبة في التركيز، والتحدث، والتفاعل في المحادثات. في درجات الحرارة المرتفعة جدًا، قد يتطور هذا الجفاف بسرعة إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة تهدد الحياة. كبار السن والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض في حالات الجفاف الناتج عن الحرارة. إذا عانى شخص ما من نوبة ارتباك، أو إغماء، أو سلوك عدواني غير معتاد خلال الطقس الحار، فإنه يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. الكشف المبكر قد يمنع حدوث مضاعفات خطيرة تهدد الحياة نتيجة التعرض للحرارة.