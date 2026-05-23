به سحجات وكدمات .. وصول طفل لمستشفى الزهور جـ.ثة هامدة

استقبل مستشفي الزهور التابع للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، جـ.ثة لطفل لم يتجاوز الحادية عشر من عمره وبها عدد من الإصابات.

وأكدت المعاينة الظاهرية ، وجود شبهة جنائية حول الوفاة فتم ابلاغ جهات التحقيق لاتخاذ شؤنها، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

به سحجات وكدمات .. وصول جثمان طفل لمستشفي الزهور جثه هامدة

وتبين من الكشف الظاهرى وجود سحجات وكدمات وتورم بأجزاء من الجسم.

وأكدت التحريات الأولية ، أن المتوفي إلى رحمة مولاه يدعي محمد ويقيم مع والدته وزوجها والعلاقة بينهم كانت غير مستقرة.

هذا وتواصل أجهزة البحث الجنائي تحرياتها حول الواقعة وملابسات حدوثها .