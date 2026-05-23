تحصين 89 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الرعاية البيطرية اللازمة لحمايتها من الأمراض الوبائية، والعمل على زيادة إنتاجيتها، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 28 أبريل الماضي، حققت نتائج إيجابية، حيث تم تحصين 89 ألفًا و375 رأس ماشية حتى الآن، بمشاركة 9 إدارات بيطرية و110 لجان فرعية موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة تستهدف جميع القرى والمدن من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للتوعية والإرشاد، لتعريف المربين والمزارعين بخطورة الأمراض الوبائية وأعراضها وأهمية التحصين الوقائي في حماية الثروة الحيوانية.

