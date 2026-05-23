ضبط 204 مخالفات تموينية متنوعة وغلق 13 محلًا تجاريًا مخالفًا بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية ومحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لإحكام السيطرة على منظومة العمل التمويني والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يضمن توفير سلع غذائية آمنة وحماية صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نُفذت بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 204 مخالفات تموينية متنوعة وغلق 13 محلًا تجاريًا مخالفًا بعدد من مراكز المحافظة.

ففي مركز ديرمواس، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية بقرى دلجا ونزلة البدرمان، أسفرت عن تحرير 80 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات النظافة العامة، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتصرف في حصص الدقيق البلدي المدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف، إلى جانب مخالفات الذبح خارج السلخانة، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزيوت طعام مجهولة المصدر، كما تم غلق محلين تجاريين لإدارتهما بدون تراخيص قانونية.

وفي مركز مطاي، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 59 محضرًا متنوعًا شملت انتهاء السجل التجاري، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم وجود فواتير، ونقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط كميات من الزيوت والأعلاف والأسمدة والمنظفات مجهولة المصدر أو بدون فواتير، وتحرير محاضر لمخالفات مواد بترولية وذبح خارج السلخانة، وضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز بني مزار، تم تحرير 14 محضرًا تموينيًا بقرية صندفا، تنوعت بين نقص الوزن وعدم نظافة الأدوات وعدم وجود ميزان، إلى جانب تنفيذ 11 قرار غلق لمحال مخالفة، وتحرير 7 محاضر متنوعة بأحياء المدينة شملت ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية.

كما أسفرت حملات الوحدة المحلية بمركز ملوي عن تحرير 36 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز سمالوط، تم تحرير محضرين ذبح خارج السلخانة خلال حملة رقابية بقرية بني غني استهدفت المجازر ومحلات الجزارة والمطاعم والثلاجات.

أما في مركز العدوة، فقد أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير 6 محاضر متنوعة شملت مخالفات ذبح خارج السلخانة وتعطيل الإجراءات ومخالفات بيئية، إلى جانب مصادرة 15 كيلو لحوم بلدية مخالفة.