رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات الصيدلة وطب الأسنان بمركز الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليتي الصيدلة وطب الأسنان، والتي تُعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي فؤاد عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عبد الله عميد كلية طب الأسنان، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور مصطفى خليل المدير الإداري للمركز، والدكتور أسامة سمير نائب وحده نظم المعلومات الإدارية، إلى جانب المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تتابع بصورة مستمرة انتظام أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، مع الالتزام الكامل بتطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة كافة صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها داخل اللجان، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن الاختبارات الإلكترونية تُعقد بنظام «البوكلت»، الذي يجمع بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، وفق معايير موحدة للتقييم، بما يعكس العدالة والشفافية، ويضمن قياسًا دقيقًا لمستويات التحصيل العلمي للطلاب.

وأشار الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن إدارة الجامعة على تواصل دائم مع مختلف الكليات للاطلاع على اللوائح والقواعد التنفيذية المنظمة للامتحانات، والتأكيد على توحيد آليات التطبيق بما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتذليل أي معوقات قد تواجه سير الامتحانات، بما يضمن انتظامها في أجواء هادئة ومنظمة.

