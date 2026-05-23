قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وصولها لأسعار قياسية.. الطماطم تعود للهبوط من جديد
مدبولي: الدلتا الجديدة استثمار للمستقبل.. وهدفنا تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاج
عايز رأيك بصراحة في المنصة ومتخافيش من الوزير.. حوار أبوي بين مدبولي وطالبة
تهديد إيراني ناري لترامب.. طهران تتوعد واشنطن برد أقسى إذا عادت الحرب
رئيس الوزراء: لا داعي لقلق اولياء الامور بشأن تطوير المناهج التعليمية
مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات والأحزاب في المؤتمر العام لحزب العدل.. صور
رئيس إيران: الولايات المتحدة لن تربح هذا الصراع
تفاصيل حجز محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بالفنان أشرف زكى
إية الشطارة دي ..طالبة تشرح لرئيس الوزراء تصميمها لموقع الكتروني
وصلت 25 جنيها | تراجع في أسعار الطماطم اليوم.. والزراعة تكشف السر
ينتقد حماس ويتجاهل إسرائيل.. هل يتسبب مجلس السلام في إشعال العدوان على غزة؟
مؤسسة أبو العينين تواصل توزيع لحوم الأضاحي في مختلف المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

200 ساحه للصلاة و38 مجزر.. محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى للعيد

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتضمن استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار 24 ساعة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة والتعامل معها بشكل عاجل.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وقيادات الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف المرور الميداني على المخابز، والوحدات الصحية، والأسواق، والمجازر، والجمعيات الاستهلاكية، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، إلى جانب متابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات.

كما وجه المحافظ بمراجعة سلامة المراسي النيلية، والتأكد من صلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، حفاظًا على سلامة المواطنين خلال الاحتفالات وأيام العيد.

وفيما يتعلق بساحات أداء صلاة العيد، أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا استعدادها الكامل لاستقبال المصلين، حيث تم تجهيز أكثر من 200 ساحة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب المساجد الكبرى التي ستقام بها الصلاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد اللواء عماد كدواني ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، موجهاً بتفعيل غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري، لرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي ذات السياق، وجه المحافظ مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد القصوى داخل 38 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة، لاستقبال وذبح أضاحي المواطنين مجانًا طوال أيام العيد، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل وخارج المجازر، والتصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لتكثيف الرقابة على شوادر ومحال بيع اللحوم والدواجن والثلاجات، والتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

شدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، ومتابعة توافر السلع الأساسية وصلاحيتها، مع وضع خطة عمل تضمن انتظام عمل المخابز وتوفير الخبز البلدي خلال إجازة العيد، فضلًا عن التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الوقود.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأطقم الطبية بأعداد كافية داخل المستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة.

المنيا محافظ المنيا عيد الأضحى المبارك الصلاة المجازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: قطاع الدواء في مصر 85% من القطاع الخاص

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: تفقدنا محور عمرو بن العاص وسيفتتح بالقريب العاجل

بالصور

خست أوي.. هنا شيحة تستعرض رشاقتها

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد