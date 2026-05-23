200 ساحه للصلاة و38 مجزر.. محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى للعيد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتضمن استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار 24 ساعة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة والتعامل معها بشكل عاجل.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وقيادات الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف المرور الميداني على المخابز، والوحدات الصحية، والأسواق، والمجازر، والجمعيات الاستهلاكية، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، إلى جانب متابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات.

كما وجه المحافظ بمراجعة سلامة المراسي النيلية، والتأكد من صلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، حفاظًا على سلامة المواطنين خلال الاحتفالات وأيام العيد.

وفيما يتعلق بساحات أداء صلاة العيد، أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا استعدادها الكامل لاستقبال المصلين، حيث تم تجهيز أكثر من 200 ساحة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب المساجد الكبرى التي ستقام بها الصلاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد اللواء عماد كدواني ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، موجهاً بتفعيل غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري، لرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي ذات السياق، وجه المحافظ مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد القصوى داخل 38 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة، لاستقبال وذبح أضاحي المواطنين مجانًا طوال أيام العيد، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل وخارج المجازر، والتصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لتكثيف الرقابة على شوادر ومحال بيع اللحوم والدواجن والثلاجات، والتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

شدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، ومتابعة توافر السلع الأساسية وصلاحيتها، مع وضع خطة عمل تضمن انتظام عمل المخابز وتوفير الخبز البلدي خلال إجازة العيد، فضلًا عن التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الوقود.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأطقم الطبية بأعداد كافية داخل المستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة.