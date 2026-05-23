ضبط 31 طن سكر بدون فواتير خلال حملة على الأسواق بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، وأوضح أن الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط 31 طن سكر بدون فواتير بمركز ومدينة المنيا، خلال حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.

وجاءت الحملة بمعرفة لجنة حماية المستهلك رقم 49 برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، وبحضور الرقابة التموينية، والمتابعة الميدانية للحوكمة بالمحافظة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت المحافظة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.