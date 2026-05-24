منشور على فيسبوك غيّر حياتي.. بطلة مصر من ذوي الهمم تكشف كيف أنصفها وزير العمل

القوس والسهم
محمد البدوي

كشفت راندا حسني، لاعبة منتخب مصر من ذوي الهمم في رياضة القوس والسهم، تفاصيل استجابة سريعة من وزير العمل بعد نشرها منشوراً عبر موقع “فيسبوك” طالبت فيه بالحصول على فرصة عمل، مؤكدة أن التجربة أعادت لها الأمل بعد رحلة طويلة من البحث والمعاناة.

مسيرتها الرياضية والفنية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم ببرنامج “أحلام مواطن” المذاع عبر قناة “النهار”، أنها خريجة كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وتواصل دراستها حالياً في مرحلة الماجستير بإدارة الأعمال في الجامعة الملكية ببريطانيا، إلى جانب مسيرتها الرياضية والفنية، حيث كانت عازفة سابقة في أوركسترا “النور والأمل” لمدة تجاوزت 10 سنوات، قبل انتقالها إلى رياضة القوس والسهم وتمثيل مصر في بطولات دولية.

رحلة بحث عن وظيفة جديدة

وأضافت أنها فقدت عملها بشكل مفاجئ بعد 7 سنوات من الاستقرار المهني في أحد مراكز الاتصال، إلى جانب 11 من زملائها من ذوي الهمم، ما دفعها لبدء رحلة بحث عن وظيفة جديدة، واجهت خلالها رفضاً متكرراً من بعض الشركات بمجرد معرفة ظروفها البصرية.

 لقاء عاجل مع الوزي

وأشارت إلى أنها لجأت إلى نشر استغاثة عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، موضحة أنها لم تتوقع سرعة الاستجابة، حيث تواصل معها مكتب وزير العمل خلال ساعات قليلة، وتم ترتيب لقاء عاجل مع الوزير في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم التالي.

حل المشكلة بشكل فوري

وتابعت أن اللقاء مع وزير العمل اتسم بالاهتمام والدعم الكامل، حيث استمع إلى تفاصيل حالتها ومسيرتها، مؤكداً لها حل المشكلة بشكل فوري، مضيفة: “قال لي أنتِ مثل ابنتي، وهتقضي إجازة العيد وأنتِ مطمئنة على وظيفتك الجديدة”.

وأكدت أنها تلقت بالفعل اتصالاً في اليوم التالي للحضور إلى الوزارة، حيث تم توقيع عقد عمل رسمي في إحدى الشركات الكبرى، في خطوة وصفتها بأنها أعادت لها الاستقرار والأمل.

رسالة إلى ذوي الهمم

ووجهت راندا حسني رسالة إلى ذوي الهمم والشباب، داعية إلى عدم الاستسلام والصبر والاجتهاد وتطوير الذات، مؤكدة أن عرض المشكلات بشكل واضح ومهذب يساعد في الوصول إلى حلول، مشيدة في الوقت نفسه بدور الدولة في دعم أبنائها والاستجابة السريعة لقضاياهم.

