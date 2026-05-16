الفنان فادي خفاجة يؤازر الزمالك بالقوس والسهم قبل نهائي الكونفدرالية

حرص الفنان فادي خفاجة على دعم نادي الزمالك قبل خوض نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.

الزمالك واتحاد العاصمة

وظهر فادي خفاجة ممسكًا بالقوس والسهم، موجهاً رسالة حماسية لجماهير الزمالك، كتب خلالها: "يااااااارب"، في إشارة لتمنياته بتتويج الفريق الأبيض باللقب القاري وإسعاد جماهيره.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم، السبت، لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المتوقع أن يخوض اتحاد العاصمة المباراة بتشكيل مكون من: أسامة بن بوط، وجوزيف مالون، وزين الدين دراوي، وأيمن خالدي، وإسحاق مريلي، وحسين لوسيف، وحمزة دهيري، وبلال بن زازة، وسليم رضواني، وكريم درامان، وإدوين تيندينج.

حكام نهائي الكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، طاقم تحكيم مكون من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنوه بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا.