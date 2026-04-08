قادة أوروبيون وكندا يرحبون بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويدعون لإنهاء سريع ودائم للحرب

رحب عدد من القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مشيرين إلى أن يكون الهدف خلال الأيام القادمة هو التفاوض على إنهاء سريع ودائم للحرب.

جاء ذلك في بيان مشترك بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس فرنسي ماكرون والمستشار الألماني ميرز ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة وزراء الدنمارك منه فريدريكسن و رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأوردته وزارة الخارجية الإيطالية.

وقال البيان "نشجع بشدة على إحراز تقدم سريع نحو تسوية جوهرية عن طريق التفاوض ما سيكون أمرا بالغ الأهمية لحماية السكان المدنيين في إيران وضمان الأمن في المنطقة، كما يمكن أن يجنبنا أزمة طاقة عالمية حادة”.

وشدد المشاركون في البيان على دعم هذه الجهود الدبلوماسية، وأنهم على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

وأوضح المشاركون في البيان أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدين أن حكوماتهم ستساهم في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ودعا البيان إلى جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان.



