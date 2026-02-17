قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
ضياء رشوان يضع "خارطة طريق" الإعلام المصري في لقاء موسع مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين
آلاف المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى | صور
أخبار العالم

سفير الصومال : فرص واعدة لتوسيع مجالات التعاون المشترك مع مصر

السفير علي عبدي أواري رفقة مساعد وزير الخارجية المصري
السفير علي عبدي أواري رفقة مساعد وزير الخارجية المصري
الديب أبوعلي

التقى السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير أيمن الدسوقي يوسف، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

واستهل السفير الصومالي اللقاء بتقديم التهنئة للسفير أيمن الدسوقي يوسف بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون المراسم، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، ومؤكدًا حرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.

وأوضح السفير علي عبدي أواري، في بيان له، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما في الجوانب الدبلوماسية والبروتوكولية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الموضوعات المتعلقة بأوضاع ومصالح أبناء الجالية الصومالية في مصر، وسبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

كما أكد السفير علي عبدي أواري حرص حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية على مواصلة تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مثمنًا الدور المهم الذي تضطلع به إدارة المراسم في دعم العمل الدبلوماسي وتيسير مهام البعثات المعتمدة، بما يعزز من فعالية التعاون المشترك.

وأعرب عن تقديره لما تقدمه جمهورية مصر العربية من دعم مستمر للصومال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تشهد تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين، وأن هناك فرصًا واعدة لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتكثيف التواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل المشترك في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

السفير علي عبدي أواري جمهورية الصومال الصومال جامعة الدول العربية وزارة الخارجية المصرية السفير أيمن الدسوقي وزير الخارجية المصري

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

صيام الأطفال
صيام الأطفال
صيام الأطفال

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

العين
العين
العين

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

