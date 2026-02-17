سفير الصومال : فرص واعدة لتوسيع مجالات التعاون المشترك مع مصر

التقى السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير أيمن الدسوقي يوسف، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

واستهل السفير الصومالي اللقاء بتقديم التهنئة للسفير أيمن الدسوقي يوسف بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون المراسم، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، ومؤكدًا حرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.

وأوضح السفير علي عبدي أواري، في بيان له، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما في الجوانب الدبلوماسية والبروتوكولية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الموضوعات المتعلقة بأوضاع ومصالح أبناء الجالية الصومالية في مصر، وسبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

كما أكد السفير علي عبدي أواري حرص حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية على مواصلة تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مثمنًا الدور المهم الذي تضطلع به إدارة المراسم في دعم العمل الدبلوماسي وتيسير مهام البعثات المعتمدة، بما يعزز من فعالية التعاون المشترك.

وأعرب عن تقديره لما تقدمه جمهورية مصر العربية من دعم مستمر للصومال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تشهد تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين، وأن هناك فرصًا واعدة لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتكثيف التواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل المشترك في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.