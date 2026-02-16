الصومال والصين تبحثان تعزيز التعاون وإنجازات القوات الوطنية في مواجهة الإرهاب

بحث وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، مع سفير الصين لدى الصومال، السفير وانج يو؛ تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والإنجازات التي حققتها القوات المسلحة في جبهات القتال ضد الإرهاب، إضافة إلى دور أصدقاء الصومال في دعم وتمكين الجيش الوطني الصومالي.

كما ناقش الجانبان - وفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم "الإثنين" أهمية استقرار الصومال بالنسبة للأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي بشكل عام.

ووجه الوزير الصومالي - في ختام اللقاء - التهنئة إلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، لا سيما سفارة الصين في الصومال، بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.