الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل عصير الدوم على الإفطار.. مشروب رمضاني منعش

الدوم
ريهام قدري

عصير الدوم من المشروبات التقليدية الشهيرة في مصر خلال شهر رمضان، لما يتميز به من طعم مميز وفوائد صحية، خاصة في تهدئة المعدة والمساعدة على تعويض السوائل بعد ساعات الصيام.

 المكونات
1 كوب دوم مجروش
4 أكواب ماء
سكر حسب الرغبة
ماء بارد أو مكعبات ثلج (اختياري)
 

 طريقة التحضير
أولًا: النقع
يُنقع الدوم في الماء لمدة 8 ساعات أو طوال الليل، حتى يلين وتخرج نكهته في الماء.
ثانيًا: التسخين الخفيف
يُرفع الخليط على نار هادئة دون أن يصل إلى الغليان (حتى لا يصبح طعمه مرًا)، ويُترك لمدة 10–15 دقيقة فقط.
ثالثًا: التصفية
يُترك ليبرد تمامًا، ثم يُصفى جيدًا باستخدام مصفاة ضيقة أو قطعة شاش نظيفة.
رابعًا: التحلية والتقديم
يُضاف السكر حسب الرغبة، ويُقلب جيدًا، ثم يُحفظ في الثلاجة ويُقدم باردًا على الإفطار.
نصائح مهمة لنجاح عصير الدوم
لا تتركه يغلي على النار حتى لا يكتسب مذاقًا مُرًا.
يمكن إضافة القليل من ماء الورد لنكهة مميزة.
يُفضل تناوله باعتدال لاحتوائه على سكر.
فوائد الدوم على الإفطار
يساعد في ترطيب الجسم.
قد يُسهم في تنظيم ضغط الدم.
يهدئ اضطرابات المعدة الخفيفة.
عصير الدوم خيار تقليدي يجمع بين الطعم التراثي والفائدة الصحية

عصير الدوم الدوم دوم

