محمود جهاد يشارك في تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

شارك محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم "الأحد"، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، واطمأن الجهاز الطبي للفريق على جاهزية محمود جهاد قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك لاعب الوسط في الفقرتين البدنية والفنية بصورة طبيعية في إطار الاستعداد للقاء زد المقبل بالدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.