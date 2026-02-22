أساسي الزمالك أمام حرس الحدود يؤدون تدريبات استشفائية

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.