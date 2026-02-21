محاكمة47 متهما بخلية لجان العمل النوعي في كرداسة.. غدًا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد 22 فبراير 2026، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 47 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 13452 لسنة 2024، جنايات كرداسة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمانة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ووجه للمتهمين من السادس وحتى الأخير اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين الثاني والعشرون والثاني والثلاثون والثامن والثلاثون اتهامات بالقيام بجريمة إرهابية داخل البلاد بتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليمهم الأساليب القتالية، ووجه للمتهم الحادي عشر اتهامات بحيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية.