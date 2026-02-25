قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

القمر الدموي لن يتكرر قبل 2029.. أول خسوف كلي في 2026 وتأثيره على كوكب الأرض

أول خسوف كلي في 2026
أول خسوف كلي في 2026
خالد يوسف

محبي الظواهر الطبيعية، سيكونون على لقاء في فجر الثالث من مارس المقبل، أثناء اجتماع الصائمين حول مائدة السحور، حيث سيتحوّل القمر إلى قرص أحمر داكن يبدو كأنه فانوس معلّق في السماء، وتُعرف هذه الظاهرة شعبيًا باسم «القمر الدموي»، بينما يُطلق عليها علميًا «الخسوف القمري الكلي»، وفقًا لما توضحه وكالة ناسا.

معنى ظاهرة خسوف القمر

تقع هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم، فتكون الأرض في المنتصف، حاجبةً ضوء الشمس عن القمر بظلها، ومع ذلك، لا يغيب القمر تمامًا في الظلام، بل يكتسي تدريجيًا بلون أحمر نحاسي، في مشهد يمنح السماء وهجًا خافتًا وسط العتمة.

ويعود سبب هذا اللون إلى مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، إذ تتشتت الموجات الزرقاء، بينما تنحني الأشعة الحمراء وتصل إلى سطح القمر، فتمنحه ذلك التوهج الأحمر الذي ألهم تسميته بـ«القمر الدموي».

مراحل الخسوف

يمر الخسوف بعدة مراحل، حيث يبدأ ظل الأرض بالتقدم ببطء فوق سطح القمر، ويمكن متابعة هذه العملية بالعين المجردة دون الحاجة إلى معدات خاصة.

وعند ذروة الحدث، يكتمل المشهد بتلوّن القمر بالكامل بالأحمر الداكن، قبل أن ينحسر الظل تدريجيًا ويستعيد القمر ضياءه المعتاد.

وتستمر ظاهرة خسوف القمر لساعات عدة، ما يتيح فرصة كافية لتأمل تفاصيلها، حيث يؤكد العلماء أن الخسوف القمري آمن تمامًا ولا يشكل أي خطر على العين أو الإنسان، كما أنه لا يرتبط بحدوث ظواهر استثنائية على الأرض.

لماذا يتحول القمر إلى الأحمر؟

توضح وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن المرحلة الكلية من الخسوف تستمر نحو 59 دقيقة تقريباً، وهي اللحظة التي يدخل فيها القمر بالكامل في ظل الأرض. وخلال هذه الفترة يتحول لونه إلى الأحمر الداكن، فيما يُعرف شعبياً بـ«القمر الدموي».

هذا اللون ليس ظاهرة غيبية ولا قمراً مختلفاً، بل نتيجة علمية تُعرف بـ«تشتت رايلي»، نسبة إلى الفيزيائي البريطاني جون ويليام رايلي. ففي أثناء عبور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، تتشتت الأطوال الموجية الزرقاء، بينما تنحني الأشعة الحمراء الأطول لتصل إلى سطح القمر، فتمنحه ذلك التوهج النحاسي الذي يشبه فانوساً خافتاً في عتمة الليل.

أماكن خسوف القمر

سيكون خسوف القمر مرئيًا في مناطق واسعة تشمل آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية والوسطى، حيث يكون القمر فوق الأفق أثناء وقوع الحدث، في حين قد يتعذر على بعض مناطق أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية مشاهدته كاملًا بسبب وجود القمر تحت الأفق خلال جزء من الظاهرة.

خمس ساعات خسوف

من المتوقع أن تستغرق جميع مراحل الخسوف، من بدايته حتى نهايته، أكثر من خمس ساعات، بينما تمتد مرحلة الخسوف الكلي قرابة 58 دقيقة، وهي الفترة التي يظهر فيها القمر بلونه الأحمر الداكن كاملًا.

ويُعد هذا أول خسوف قمري كلي في عام 2026، ولن يتكرر حدث مماثل قبل عام 2028، ما يجعله مناسبة مميزة لهواة الظواهر الفلكية.

القمر الدموي أول خسوف كلي في 2026 كوكب الأرض الظواهر الطبيعية مائدة السحور الخسوف القمري الكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

البابا تواضروس

اليوم.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

شراكة

تعاون جديد لتوفير 5,000 كرتونة رمضان لدعم الطلاب في 10 محافظات

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد