صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

القمر يتقلص بمرور الزمن ونصف قطره انخفض بنحو 50 مترا.. ما السبب؟

القمر
القمر
أحمد أيمن

كشفت دراسات علمية حديثة أن القمر ليس جسماً ساكناً كما كان يُعتقد سابقاً، بل لا يزال يشهد تغيرات جيولوجية مستمرة، أبرزها تقلّص حجمه بمرور الزمن. 

وقد تبيّن أن نصف قطر القمر انخفض بنحو 50 متراً خلال الـ200 مليون سنة الماضية، نتيجة برودة باطنه تدريجياً وتصلّبه، وهي عملية طبيعية تشبه انكماش الأجسام الساخنة عند فقدانها للحرارة.

 ما سبب تقلص حجم القمر؟

هذا التقلص الداخلي أدى إلى تشقق القشرة السطحية للقمر وتشكّل صدوع ومنحدرات جديدة، وهو ما رصده العلماء من خلال اكتشاف سلاسل من التلال الصغيرة المنتشرة في مناطق تُعرف بـ«البحار القمرية»؛ وهي السهول الداكنة التي تشكلت من الحمم البركانية القديمة، ومن بينها المنطقة التي شهدت هبوط مهمة أبولو 11. 

وبحسب فريق بحثي بقيادة العالم توم واترز، تم توثيق أكثر من 1114 بنية سطحية جديدة من هذه التلال، ليرتفع العدد الإجمالي المعروف إلى نحو 2634 منطقة جيولوجية صغيرة على سطح القمر. 

وتشير الدراسات إلى أن هذه التكوينات حديثة نسبياً على المقاييس الزمنية الفلكية، إذ يبلغ متوسط عمر بعضها نحو 124 مليون سنة، بينما يصل عمر المنحدرات الفصّية المرتبطة بها إلى حوالي 105 ملايين سنة. 

كما لاحظ العلماء أن هذه التكوينات غالباً ما ترتبط ببعضها فيزيائياً، حيث تمتد من المرتفعات القمرية إلى البحار البازلتية، ما يعزز فرضية أن النشاط الانكماشي للقمر هو العامل الأساسي وراء تشكّلها. 

ما أهمية اكتشافات القمر؟

تدعم هذه النتائج فكرة أن القمر ما يزال عالماً نشطاً من الناحية التكتونية، وليس مجرد جرم ميت جيولوجياً كما كان يُظن. 

ويرى الباحثون أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقاً جديدة لفهم تاريخ القمر وتطوره الداخلي، خاصة مع الاستعداد لمرحلة جديدة من استكشافه عبر برنامج برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة إرسال البشر إلى سطح القمر خلال السنوات المقبلة. 

ومن المتوقع أن توفر المهمات المستقبلية، سواء البشرية أو الروبوتية، بيانات أكثر دقة حول النشاط الزلزالي والتكتوني للقمر، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة الرحلات القادمة وتخطيط عمليات الهبوط والبناء على سطحه. 

كما أن فهم كيفية تغير القمر بمرور الزمن لن يسهم فقط في توسيع المعرفة العلمية، بل سيصبح أيضاً عاملاً حاسماً في نجاح الاستكشافات المستقبلية لهذا الجرم القريب من الأرض.

