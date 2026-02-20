القمر يتقلص بمرور الزمن ونصف قطره انخفض بنحو 50 مترا.. ما السبب؟

كشفت دراسات علمية حديثة أن القمر ليس جسماً ساكناً كما كان يُعتقد سابقاً، بل لا يزال يشهد تغيرات جيولوجية مستمرة، أبرزها تقلّص حجمه بمرور الزمن.

وقد تبيّن أن نصف قطر القمر انخفض بنحو 50 متراً خلال الـ200 مليون سنة الماضية، نتيجة برودة باطنه تدريجياً وتصلّبه، وهي عملية طبيعية تشبه انكماش الأجسام الساخنة عند فقدانها للحرارة.

ما سبب تقلص حجم القمر؟

هذا التقلص الداخلي أدى إلى تشقق القشرة السطحية للقمر وتشكّل صدوع ومنحدرات جديدة، وهو ما رصده العلماء من خلال اكتشاف سلاسل من التلال الصغيرة المنتشرة في مناطق تُعرف بـ«البحار القمرية»؛ وهي السهول الداكنة التي تشكلت من الحمم البركانية القديمة، ومن بينها المنطقة التي شهدت هبوط مهمة أبولو 11.

وبحسب فريق بحثي بقيادة العالم توم واترز، تم توثيق أكثر من 1114 بنية سطحية جديدة من هذه التلال، ليرتفع العدد الإجمالي المعروف إلى نحو 2634 منطقة جيولوجية صغيرة على سطح القمر.

وتشير الدراسات إلى أن هذه التكوينات حديثة نسبياً على المقاييس الزمنية الفلكية، إذ يبلغ متوسط عمر بعضها نحو 124 مليون سنة، بينما يصل عمر المنحدرات الفصّية المرتبطة بها إلى حوالي 105 ملايين سنة.

كما لاحظ العلماء أن هذه التكوينات غالباً ما ترتبط ببعضها فيزيائياً، حيث تمتد من المرتفعات القمرية إلى البحار البازلتية، ما يعزز فرضية أن النشاط الانكماشي للقمر هو العامل الأساسي وراء تشكّلها.

ما أهمية اكتشافات القمر؟

تدعم هذه النتائج فكرة أن القمر ما يزال عالماً نشطاً من الناحية التكتونية، وليس مجرد جرم ميت جيولوجياً كما كان يُظن.

ويرى الباحثون أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقاً جديدة لفهم تاريخ القمر وتطوره الداخلي، خاصة مع الاستعداد لمرحلة جديدة من استكشافه عبر برنامج برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة إرسال البشر إلى سطح القمر خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن توفر المهمات المستقبلية، سواء البشرية أو الروبوتية، بيانات أكثر دقة حول النشاط الزلزالي والتكتوني للقمر، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة الرحلات القادمة وتخطيط عمليات الهبوط والبناء على سطحه.

كما أن فهم كيفية تغير القمر بمرور الزمن لن يسهم فقط في توسيع المعرفة العلمية، بل سيصبح أيضاً عاملاً حاسماً في نجاح الاستكشافات المستقبلية لهذا الجرم القريب من الأرض.