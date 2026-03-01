مصطفى بكري: ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي

أكد النائب مصطفى بكري أن ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي ، لن العدوان لا يقتصر على إيران فقط ، إنما يستهدف المنطقة العربية، ومصر ليست مستبعدة و تركيا ليست مستبعدة و الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ.

و أضاف بكري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :"ندين أي تجاوز من ايران ضد أي بلد عربي و استهداف المدنيين ، و ندعم القيادة السياسة في موقفها".

وتابع: " المخطط الإسرائيلي قد بدأ الان ، وكنا نريد رئيس الوزراء ان يحضر للمجلس ليقول لنا ماذا سيحدث لو تم اغلاق الممرات البحرية فنحن شركاء في خندق واحد، نريد جلسة خاصة تاتي فيها الحكومة و نقول ونتوقع فيها لان ما يحدث ليس هينا ".

و قال : “ فهذه المرحلة الثانية من الاعتداء الإسرائيلي الأمريكي، و الصمت الان يغري إسرائيلي ، فاليوم إيران وغدا المنطقة العربية كلها تحدثنا كثيرا و المؤامرة مستمرة، وندين العدوان الصهيوني الأمريكي على ايران و ندين اعتداء ايران على الدول العربية”.