في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

مصطفى بكري: ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب مصطفى بكري أن ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي  ، لن العدوان لا يقتصر على إيران فقط ، إنما يستهدف المنطقة العربية، ومصر ليست مستبعدة و تركيا ليست مستبعدة و الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ.

و أضاف بكري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب  :"ندين أي تجاوز من ايران ضد أي بلد عربي و استهداف المدنيين ، و ندعم القيادة السياسة في موقفها".

وتابع: "  المخطط الإسرائيلي قد بدأ الان ، وكنا نريد رئيس الوزراء ان يحضر للمجلس ليقول لنا ماذا سيحدث لو تم اغلاق الممرات البحرية فنحن شركاء في خندق واحد، نريد جلسة خاصة تاتي فيها الحكومة و نقول ونتوقع فيها لان ما يحدث ليس هينا ".

و قال : “  فهذه المرحلة الثانية من الاعتداء الإسرائيلي الأمريكي، و الصمت الان يغري إسرائيلي ، فاليوم إيران وغدا المنطقة العربية كلها تحدثنا كثيرا و المؤامرة مستمرة، وندين العدوان الصهيوني الأمريكي على ايران و ندين اعتداء ايران على الدول العربية”.

الأمن القومي العربي المنطقة العربية تركيا إيران النائب مصطفى بكري

