الحلقة 11 من «على قد الحب» الأكثر إثارة .. مؤامرة صادمة وهروب مفاجئ

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل على قد الحب تصاعدًا دراميًا ونفسيًا كبيرًا، كاشفة عن تطورات صادمة في مسار الأحداث، خاصة مع ازدياد هلاوس البطلة التي تجسدها نيللي كريم، ومعاناتها من توتر وعصبية مفرطة أثرت على علاقتها بأسرتها.

بدأت الحلقة بذهاب البطلة إلى الطبيب النفسي، حيث تحدثت عن الأفكار المفاجئة التي تسيطر عليها، ليتكشف لاحقًا أن هناك مؤامرة تُحاك ضدها، بعدما اتفقت شخصية مها، التي تقدمها مها نصار، مع الطبيب على منحها مهدئات ومخدرات تُفقدها التركيز وتُشتت إدراكها للواقع.

وتصاعدت الأحداث عندما دخلت نيللي كريم في مشادة حادة مع ابنتها، وصلت إلى حد خوف الطفلة منها، في مشهد إنساني مؤثر كشف حجم التدهور النفسي الذي تعيشه. وخلال خروجها لتناول العشاء مع زوجها الذي يجسده شريف سلامة، بحضور مها نصار وأحمد مجدي، استغلت الطفلة الأجواء المتوترة وقررت الهروب من المنزل، اعتراضًا على معاملة والدها، لتنتهي الحلقة دون الكشف عن مصيرها، ما زاد من حالة التشويق والترقب للحلقات المقبلة.

مواعيد عرض «على قد الحب»

يعرض على CBC: العرض الأول 8:30 مساءً – الإعادة 2:45 صباحًا – الإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

و CBC دراما: 12:15 صباحًا – 6:30 صباحًا – 11:30 صباحًا – 6 مساءً.

و Watch It: متاح للمشاهدة عند الطلب مباشرة بعد العرض التلفزيوني.

ويواصل «على قد الحب» تأكيد مكانته كأحد أبرز أعمال الموسم، جامعًا بين النجاح الجماهيري والإشادات الفنية مع كل حلقة جديدة.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.