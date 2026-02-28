خلافات على أرض زراعية.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص) طرف ثان (شخصين) لخلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بالعصى الخشبية والتراشق بالحجارة .. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (5 عصى خشبية المستخدمة فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





