قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية: على الشباب أن يكونوا خط الدفاع الأول عن وطنهم

كلمة الدكتور محمود الهواري
كلمة الدكتور محمود الهواري
محمد صبري عبد الرحيم

شارك مجمع البحوث الإسلامية في لقاء تثقيفي عُقد بمقر مركز شباب الجزيرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف جهود تعزيز الوعي الوطني والفكري لدى الشباب، وبتوجيهات من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي.

شارك في اللقاء الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وتناول في كلمته الحديث عن أعمدة الشخصية المصرية التي شكّلت عبر التاريخ خصوصيتها الحضارية وتميّزها الثقافي، مؤكدًا أن هذه الأعمدة تتمثل في كونها شخصية متعبدة متصلة بخالقها، متعلمة تقدّر العلم والمعرفة، ومفكرة قادرة على التحليل والنقد والبناء.

وأوضح، أن هذه الركائز الثلاث كانت ولا تزال حصنًا منيعًا يحفظ المجتمع من الانجراف وراء الشائعات أو التأثر بالدعوات المغرضة التي تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفرقة بين أبناء الوطن، محذِّرًا تحذيرًا شديدًا من خطورة الانسياق خلف الدعوات المشبوهة أو المنصات التي تروّج لأفكار متطرفة أو مغلوطة، ومؤكدًا ضرورة التثبّت من مصادر المعلومات والرجوع إلى المؤسسات الوطنية المعنية.

كما شدّد على أهمية التحصُّن بالهُويَّة المصرية الجامعة التي قامت على الوسطية والاعتدال، وعلى احترام التنوّع في إطار من الانتماء الوطني الصادق، داعيًا الشباب إلى أن يكونوا خط الدفاع الأول عن وطنهم بالوعي والفهم والعمل الإيجابي.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور، جرى خلاله التأكيد على أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة، وأن حماية الشخصية المصرية تبدأ من تعزيز القيم الراسخة في الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية، بما يسهم في صناعة جيلٍ قادرٍ على مواجهة التحديات بثقة واقتدار.

يأتي هذا اللقاء تحت شعار: (الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية)، ضمن اللقاء الشهري لأندية التثقيف والمجتمع، بالتعاون مع محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وبحضور ممثلين من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

البحوث الإسلامية الشباب الوطن الدفاع عن الأوطان الدعوة الوعي الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

هيونداي بيكاتشو

برسومات بيكاتشو على التابلوه .. هيونداي تفاجئ عشاقها

مازيراتي

صدمة.. بورش تبيع سيارات في 11 يومًا أكثر من مبيعات مازيراتي طوال العام

سلسلة Galaxy S26

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

بالصور

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد