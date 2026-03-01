بسبب رؤية طفله .. القبض على شخصين تشاجرا بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بإحدى الحدائق بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / الجارى تبلغ لقسم شرطة دمنهور بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مهندس – مقيم بكفر الشيخ) ، طرف ثان (طليقة الطرف الأول وشقيقها – مقيمان بدائرة القسم) ، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة أثناء قيام الطرف الأول برؤية طفله بذات اليوم تبادلوا خلالها التعدى بالسب وقيام شقيق طليقة الأول بالتعدى عليه بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأبدوا رغبتهم فى التصالح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





