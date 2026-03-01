قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البحيرة.. انتشال جثـ.مان صغير من مياه مشروع ناصر بالنوبارية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، من انتشال جثمان الطفل أحمد فتحي ناصر، الذي لقي مصرعه غرقًا أمس، السبت، في مشروع مياه ناصر بالنوبارية، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل محملة بـ12 من العمالة بالإضافة إلى السائق، تم إنقاذهم ما عدا الطفل الذي تم انتشال جثمانه اليوم.

وتم الدفع بعدد من الغواصين لتمشيط المنطقة بالكامل بعد تمشيط نحو  15 كيلو في نطاق محطة 4 بمشروع ناصر بالنوبارية، وتم إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الجثمان بمعرفة ذويه.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من الأهالي يفيد بانقلاب تروسيكل محمل بـ12 شخصا قبل محطة 4 بمنطقة بنجر السكر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ واتخذت الإجراءات القانونية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج أثناء محاولة التروسيكل تفادي مركبة أخرى أثناء عبورها، فاصطدم بمطب وانقلب على الفور.

وأشارت المعاينة إلى أنه عقب انقلاب التروسيكل سقط على الجزء المبطن من الترعة، وتمكن المتواجدون به من الخروج إما بواسطة أنفسهم أو بمساعدة المواطنين.

وأوضحت المعاينة أن الغريق الوحيد هو طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، سقط أسفل التروسيكل ولم يتمكن من الخروج.

