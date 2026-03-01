البحيرة.. انتشال جثـ.مان صغير من مياه مشروع ناصر بالنوبارية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، من انتشال جثمان الطفل أحمد فتحي ناصر، الذي لقي مصرعه غرقًا أمس، السبت، في مشروع مياه ناصر بالنوبارية، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل محملة بـ12 من العمالة بالإضافة إلى السائق، تم إنقاذهم ما عدا الطفل الذي تم انتشال جثمانه اليوم.

وتم الدفع بعدد من الغواصين لتمشيط المنطقة بالكامل بعد تمشيط نحو 15 كيلو في نطاق محطة 4 بمشروع ناصر بالنوبارية، وتم إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الجثمان بمعرفة ذويه.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من الأهالي يفيد بانقلاب تروسيكل محمل بـ12 شخصا قبل محطة 4 بمنطقة بنجر السكر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ واتخذت الإجراءات القانونية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج أثناء محاولة التروسيكل تفادي مركبة أخرى أثناء عبورها، فاصطدم بمطب وانقلب على الفور.

وأشارت المعاينة إلى أنه عقب انقلاب التروسيكل سقط على الجزء المبطن من الترعة، وتمكن المتواجدون به من الخروج إما بواسطة أنفسهم أو بمساعدة المواطنين.

وأوضحت المعاينة أن الغريق الوحيد هو طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، سقط أسفل التروسيكل ولم يتمكن من الخروج.