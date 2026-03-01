انقطاع مياه الشرب عن عدة قرى بمركز المحمودية بالبحيرة لمدة 4 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بمحافظة البحيرة، برئاسة أحمد فرغلى، رئيس الوحدة المحلية، عن ورود إشارة من شركة مياه الشرب بالمحمودية، تفيد بانقطاع مياه الشرب عن عدة قرى صباح اليوم، الأحد 1 مارس 2026، لمدة 4 ساعات لأعمال الصيانة.

ومن المقرر انقطاع مياه الشرب عن محطة مياه الشرب بقرية منية السعيد التابعة لمركز المحمودية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

الأماكن المتأثرة:- قرى ديروط وفزارة ومنية السعيد والتوابع المحيطة بها، وذلك لأعمال صيانة بالمحطة.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، قاطني هذه المناطق باتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع مياه الشرب.