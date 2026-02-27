قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من غير توتر أو عصبية.. 5 نصائح لتقليل الكافيين خلال الصيام| فيديو

الدكتورة نهلة عبد الوهاب
الدكتورة نهلة عبد الوهاب
البهى عمرو

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، من الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمياه الغازية، خاصة خلال شهر رمضان، لما تسببه من أعراض انسحابية مزعجة أثناء الصيام، أبرزها الصداع والإرهاق والعصبية الزائدة.

وقالت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، إن كثيرين يعانون في الأيام الأولى من رمضان بسبب اعتمادهم اليومي على جرعات مكثفة من المشروبات المنبهة، موضحة أن الشعور بالصداع والتوتر وتقلب المزاج خلال الصيام غالبًا ما يكون نتيجة التوقف المفاجئ عن الكافيين.

وأضافت أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية تحتوي على مادة الكافيين التي تمنح إحساسًا باليقظة والنشاط الذهني، لكن الإفراط في تناولها يحولها إلى نوع من الاعتماد أو ما يشبه الإدمان، إذ يجد الشخص صعوبة في الاستغناء عنها أو بدء يومه دونها، مؤكدة أن الاعتدال هو الأساس لتجنب هذه المشكلات.

وأوضحت أن التوقف المفاجئ عن هذه العادات مع بداية الصيام يؤدي إلى ظهور أعراض انسحابية، لذلك يُنصح قبل دخول رمضان بتقليل الكميات تدريجيًا، حتى يعتاد الجسم على خفض الجرعة دون التعرض لصداع حاد في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بالمياه الغازية، أشارت إلى أنها لا تحتوي فقط على الكافيين في بعض أنواعها، بل تتضمن أيضًا نسبًا مرتفعة من السكريات، ما يزيد من تعلق البعض بها، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الصحة العامة، مؤكدة أن استبدالها بالمياه الطبيعية والعصائر الطازجة يعد خيارًا أفضل خلال فترة الصيام.

وشددت استشاري التغذية على أهمية تنظيم مواعيد تناول المشروبات المنبهة خلال الإفطار والسحور، وعدم تعويض ساعات الصيام بكميات كبيرة منها، لتجنب اضطرابات النوم وزيادة الشعور بالعطش في اليوم التالي، مشيرة إلى أن تغيير العادات الغذائية بشكل متوازن يضمن صيامًا صحيًا دون صداع أو إرهاق.

الكافيين نهلة عبد الوهاب جامعة القاهرة المياه الغازية صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد