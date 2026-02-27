استشاري تغذية يحذر من إدمان القهوة والمشروبات الغازية وآثارها الصحية

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بـمستشفى جامعة القاهرة، أن الأشياء تتحول إلى إدمان عندما تظهر أعراض مرضية عند عدم تناولها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الأشخاص يكونون مدمنين لبعض الأشياء، مثل القهوة وما شابه ذلك، حيث يشعر الشخص بصداع في حال عدم تناولها.

ولفتت إلى أن هناك أشخاصًا يُدمنون المشروبات الغازية، موضحةً أن هذه المشروبات تحتوي على بعض المواد التي تخاطب مراكز معينة في المخ، ما يجعل الشخص يرتبط بتناولها بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص قد يُصابون بمشكلات عصبية بسبب عدم تناول المشروبات الغازية، لذلك ننصح المواطنين بتقليل استهلاكها لما ينتج عنها من أضرار صحية.