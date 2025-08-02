أطعمة ومشروبات صيفية تسهم في ترطيب الجسم وتقليل احتباس المياه |فيديو

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أستاذ المناعة، أهمية تناول بعض الأطعمة والمشروبات خلال فصل الصيف، خاصة تلك التي تحتوي على نسب عالية من المياه، لدورها في ترطيب الجسم والتقليل من احتباس السوائل.

البطيخ والخيار والكرفس.. أطعمة غنية بالماء

أشارت د. نهلة خلال برنامج صباح البلد إلى أن هناك فواكه وخضروات مثل البطيخ، الخيار، والكرفس تعتبر من أهم العناصر الغذائية في الصيف، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الماء، تصل إلى 90% تقريبًا.

وقالت إن هذه الأطعمة تساعد في تعويض السوائل المفقودة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، كما تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة.

مشروب طبيعي لطرد المياه الزائدة من الجسم

وأوضحت عبد الوهاب أن هناك مشروبًا طبيعيًا يمكن تحضيره بسهولة في المنزل ويساعد في تقليل احتباس الماء داخل الجسم، ويتكون من:

عصير الكرفس، والتفاح الأخضر، والماء، حيث يتم خلط المكونات في الخلاط وشربها بانتظام.

وقالت: "هذا المشروب لا يسهم فقط في التخلص من المياه الزائدة، بل يساعد على ترطيب البشرة وتنقيتها أيضًا، خاصة في ظل الأجواء الحارة التي يفقد فيها الجسم كثيرًا من سوائله".

نصائح عامة لصحة أفضل في الصيف

وفي ختام حديثها، نصحت د. نهلة بضرورة الإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالسوائل، وتجنب الأطعمة المالحة أو الدهنية التي قد تزيد من احتباس السوائل والإرهاق الحراري.