مكالمة خاطفة تطمئن فيها تارا عبود على حبيبها نضال فى صحاب الأرض

في لحظة قصيرة لكنها محمّلة بالمشاعر، تتلقى كرمة، التي تجسدها تارا عبود، مكالمة خاطفة تطمئن فيها على نضال بعد أيام من القلق والانتظار.

لم تكن المكالمة طويلة، لكنها كانت كافية لتمنحها نفساً من الطمأنينة وسط أجواء الخوف والمطاردة ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل صحاب الأرض، الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

تعيش كرمة قسوة النزوح وألم الحصار داخل الضفة الغربية، حيث تحاصرها المخاوف من كل جانب وتثقلها مسؤولية أسرتها وسط واقع مضطرب.

وفي المقابل، يواجه والدها ويلات الحرب والحصار في قطاع غزة، في معاناة موازية تفصل بينهما المسافات والنار.



وفي ظل التطلع لأي نقطة نور تبعث الأمل في لم الشمل، يأتي لكرمة صوت نضال على الطرف الآخر معيدأً إليها بعضاً من هذا الأمل، ولو لثوان، قبل أن تنتهي المكالمة سريعاً خوفاً من التتبع والملاحقة. لحظة بسيطة في مدتها، عميقة في أثرها، أكدت أن الأمل أحيانًا يكفيه صوت.



مسلسل صحاب الأرض معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.