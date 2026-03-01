نزيف حاد في البورصة المصرية.. 73 مليار جنيه خسائر بفعل تداعيات الحرب

تعرضت البورصة المصرية لضغوط بيعية قوية في ختام تعاملات اليوم "الأحد"، بداية جلسات الأسبوع، متأثرة بتداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، ما انعكس سلبًا على شهية المستثمرين ودفع المتعاملين العرب والأجانب نحو البيع المكثف، مقابل اتجاه شرائي محدود من قبل المستثمرين المصريين.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 2.5% ليغلق عند 47984 نقطة.

هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 2.46% ليغلق عند 58051 نقطة.

انخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 2.49% مسجلًا 21813 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 2.11% ليغلق عند 5046 نقطة.

هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 3.15% ليغلق عند 11908 نقطة.

تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.92% ليصل إلى 16837 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.9% ليغلق عند 5022 نقطة.

أداء رأس المال السوقي

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 73 مليار جنيه خلال جلسة واحدة، ليغلق عند مستوى 3.174 تريليون جنيه، متأثرًا بموجة هبوط واسعة شملت غالبية القطاعات والأسهم القيادية والمتوسطة.