قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
دعاء يوم 12 رمضان.. ردده واغتنم نفحات العشر المغفرة
أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين 2 مارس 2026
الداخلية البحرينية: مقـ.تل عامل آسيوي وإصابة اثنين بسبب شظايا صاروخ
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا إيرانية في 7 مدن كبرى
محمد رمضان: زعلان إني معملتش مسلسل في رمضان.. وصالحت نفسي بعربية فيراري
حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
الدفاع الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة: تدمير 506 مسيرات و152 صاروخا
صالح جمعة: بدأت الصلاح.. وتبت عن كل الأخطاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الحليم علي: شخصية الزمالك تحسم المواجهات الكبرى

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعرب عبد الحليم علي، نجم الزمالك الأسبق، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز. 

وأكد أن هذا الانتصار يعكس شخصية الزمالك وقدرته على حسم المواجهات الكبرى مهما كانت التحديات.

قيمة الاسم والتاريخ

وأشار عبد الحليم علي إلى أن الزمالك يمتلك اسمًا عريقًا وتاريخًا طويلًا وجماهيرية جارفة، وهي عناصر تمنح الفريق أفضلية معنوية كبيرة لا تتوافر لدى كثير من الأندية. وأضاف أن هذه القيمة التاريخية دائمًا ما تلعب دورًا مهمًا في المباريات الحاسمة، وتمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر.

تفوق فني ورسالة للمنافسين

وأوضح أن الزمالك كان الأفضل فنيًا طوال أحداث المباراة، وفرض أسلوبه وسيطرته في مختلف جوانب اللقاء، مؤكدًا أن الفريق أثبت أنه لا يمكن الاستهانة به أو الاطمئنان أمامه، لما يمتلكه من قدرة على قلب الموازين في أي وقت. وشدد على أن الفريق قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم إذا واصل بنفس الروح والتركيز.

دور الجماهير في تخطي الأزمات

وتحدث نجم الزمالك السابق عن الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، واصفًا إياها بالقاسية، لكنه أكد أن جماهير القلعة البيضاء كان لها الدور الأكبر في إعادة الثقة والطاقة للاعبين، ما انعكس بشكل مباشر على النتائج داخل الملعب. واعتبر أن دعم الجماهير يمثل عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق هذا الموسم.

إشادة بالجهاز الفني وطموح اللقب

ووجّه عبد الحليم علي التحية للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مشيدًا بقدرته على التعامل مع الإمكانيات المتاحة والعمل في أجواء صعبة. كما أشار إلى الفوارق المالية بين الأندية، مؤكدًا أنه رغم ذلك يتفوق الزمالك بالأداء والنتائج، معربًا عن أمله في أن يكون لقب الدوري قريبًا من القلعة البيضاء، لأن الزمالك  على حد وصفه قادر دائمًا على حصد البطولات

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

حصيلة الهجوم على الإمارات.. 3 قـ.ـتلى و58 مصابا بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

بيزيرا يوجه رسالة لـ شيكابالا

خوان بيريرا

خوان بيزيرا لشيكابالا: شكرا لك يا قدوتي

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد