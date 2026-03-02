عبد الحليم علي: شخصية الزمالك تحسم المواجهات الكبرى

أعرب عبد الحليم علي، نجم الزمالك الأسبق، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأكد أن هذا الانتصار يعكس شخصية الزمالك وقدرته على حسم المواجهات الكبرى مهما كانت التحديات.

قيمة الاسم والتاريخ

وأشار عبد الحليم علي إلى أن الزمالك يمتلك اسمًا عريقًا وتاريخًا طويلًا وجماهيرية جارفة، وهي عناصر تمنح الفريق أفضلية معنوية كبيرة لا تتوافر لدى كثير من الأندية. وأضاف أن هذه القيمة التاريخية دائمًا ما تلعب دورًا مهمًا في المباريات الحاسمة، وتمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر.

تفوق فني ورسالة للمنافسين

وأوضح أن الزمالك كان الأفضل فنيًا طوال أحداث المباراة، وفرض أسلوبه وسيطرته في مختلف جوانب اللقاء، مؤكدًا أن الفريق أثبت أنه لا يمكن الاستهانة به أو الاطمئنان أمامه، لما يمتلكه من قدرة على قلب الموازين في أي وقت. وشدد على أن الفريق قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم إذا واصل بنفس الروح والتركيز.

دور الجماهير في تخطي الأزمات

وتحدث نجم الزمالك السابق عن الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، واصفًا إياها بالقاسية، لكنه أكد أن جماهير القلعة البيضاء كان لها الدور الأكبر في إعادة الثقة والطاقة للاعبين، ما انعكس بشكل مباشر على النتائج داخل الملعب. واعتبر أن دعم الجماهير يمثل عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق هذا الموسم.

إشادة بالجهاز الفني وطموح اللقب

ووجّه عبد الحليم علي التحية للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مشيدًا بقدرته على التعامل مع الإمكانيات المتاحة والعمل في أجواء صعبة. كما أشار إلى الفوارق المالية بين الأندية، مؤكدًا أنه رغم ذلك يتفوق الزمالك بالأداء والنتائج، معربًا عن أمله في أن يكون لقب الدوري قريبًا من القلعة البيضاء، لأن الزمالك على حد وصفه قادر دائمًا على حصد البطولات