شهد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية "ورتل القرآن ترتيلا" لتجويد وتلاوة القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن التصفيات النهائية للمسابقة تقام تحت إشراف لجنة التحكيم المشكلة، مؤكدا أن المسابقة تمثل نموذجا متميزا للتكامل بين الأنشطة التعليمية والتربوية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى غرس القيم الدينية الصحيحة في نفوس الطلاب وتنمية مهارات التلاوة والتجويد لديهم وفق القواعد الصحيحة.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد التصفيات النهائية للمسابقة الرمضانية "ورتل القرآن ترتيلا"

وقال وكيل تعليم بورسعيد إن التصفيات النهائية للمرحلة الابتدائية جاءت بمشاركة 16 طالبا وطالبة يمثلون المدارس الحكومية الرسمية عربي والرسمية لغات والمدارس الخاصة، بعد اجتيازهم مراحل التصفيات التمهيدية التي بدأت في 25 فبراير الماضي، ثم تلتها التصفيات على مستوى الإدارات التعليمية في 1 مارس الجاري ثم تصفيات ما قبل النهائي التي أقيمت في 4 من مارس وصولا إلى التصفيات النهائية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه المسابقة تعد من الفعاليات التربوية المهمة التي تحرص المديرية على تنظيمها، لما لها من دور كبير في تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وفق أحكام التجويد، إلى جانب ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوسهم وبناء جيل واع يدرك مكانة القرآن الكريم في حياتنا اليومية ويستمد منه مبادئ الوسطية والاعتدال.

وأضاف بدوي أن فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة مستمرة وفقا للجدول الزمني المعلن، حيث تقام يوم الأحد الموافق 8 مارس تصفيات المرحلة الإعدادية، بينما تعقد تصفيات المرحلة الثانوية يوم الاثنين الموافق 9 مارس الجاري، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب المشاركين.