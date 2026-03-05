محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وغذائية ولحوم لعدد من الأسر

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عدد من المواطنين ، في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة

أبو ليمون يوجه ببحث الحالات المستحقة من خلال لجنة المساعدات الإنسانية لصرف إعانات شهرية

وأكد المحافظ في بداية اللقاء على أهمية تفعيل دور لجنة المساعدات الإنسانية ، موجها ببحث الحالات المستحقة من خلال لجنة المساعدات الإنسانية لصرف إعانات شهرية، كما بدأ المحافظ اللقاء بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية مع توزيع مواد غذائية ولحوم دعمًا لهم في مواجهة أعباء المعيشة، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام و اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد السباعي مدير فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد إلى جانب عدد من قيادات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، وجاءت أبرزها شكوى مرضى زراعة الكلى بالمحافظة، حيث تقدموا بهذا الطلب حرصا على استقرار حالتهم الصحية وحماية الأعضاء المزروعة لديهم و التمسوا من السيد المحافظ عودة صرف دواء البروجراف الذي استقر عليه المرضى منذ إجراء عمليات الزراعة مع المطالبة بعدم استبداله بأنواع أخرى من الدواء و عدم تحميل المرضى أي مبالغ مالية أو فروق أسعار مقابل صرف العلاج، وفي هذا الشأن قد وجه محافظ بورسعيد بسرعة مخاطبة الجهات المختصة و الممثلة " في هيئة شراء الدواء الموحد " لاتخاذ اللازم و المتابعة المستمرة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحقق مطالب مرضى زراعة الكلي و تخفف عنهم

كما استمع المحافظ لأحد شكاوى المواطنين والخاصة بشأن تنفيذ قرار الاستعانة بالمواطن في أحد الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم وذلك بعد الافادة القانونية باحتياج المديرية لشغل المواطن الوظيفة المذكورة، كما وجه المحافظة بإحالة شكوى أحد المواطنين بشأن التظلم لعدم استلام قطعة أرض مخصصة له بمنطقة الشادوف بديلا عن محل كان قد تم تخصيصها له من قبل بمنطقة الاسراء إلى إدارتي الشئون القانونية و التخطيط العمراني بالمحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ، هذا بالإضافة إلى توجيه الجهات المختصة ببحث حالة سيدة من الأسر الاولى بالرعاية لتوفير إعانة شهرية أو فرصة عمل مناسبة وايضا توفير مساعدات إنسانية لشاب من ذوى الهمم ولديه اعاقة حركية وليس لديه ای مصدر رزق يساعده على ظروف المعيشة ،، كما وجه محافظ بورسعيد حي المناخ و الجهات المختصة بدراسة تظلم أحد المواطنين يلتمس فيه عدم إزالة الفرن الخاص به

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بسرعة دراسة جميع الموضوعات المطروحة، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإيجاد حلول مناسبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج ثابت للتواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أن المواطن يمثل محور اهتمام الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في تلبية تطلعات أبناء بورسعيد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم

واختتم محافظ بورسعيد بالتأكيد على حرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع المواطنين، لتلقي الشكاوى والمقترحات عبر المنصات الرسمية والتعامل الفوري معها، بما يعزز جسور الثقة ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية بين المواطن والجهاز التنفيذي.

و يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة