محافظ بورسعيد يشدد على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم

شهدت أحياء محافظة بورسعيد تنفيذ حملات موسعة في مجالات النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة المرافق والاستجابة لشكاوى المواطنين في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية بالأحياء المختلفة وبورفؤاد، ومواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الانضباط للشوارع.

حى الزهور

في هذا السياق، ترأس أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة استهدفت محال بيع الخردة والفرزة بمنطقة موقف دمياط القديم، وذلك لمجابهة ظاهرة النباشين وفارزي القمامة التي تؤثر على المظهر الحضاري للشوارع.





وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الأجولة والموازين وكميات من الخردة البلاستيكية، مع التنبيه على أصحاب المحال بعدم تكرار المخالفات، والتأكيد على استمرار الحملات للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة

حى الضواحي

وفي حي الضواحي، وبتوجيهات فوزي الوالي، رئيس الحي، شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة بمنطقة شباب الخريجين استجابة لشكاوى المواطنين، حيث تمكنت الحملة من إزالة فروشات بيع متنوعة وحواجز حجرية تعوق حركة المشاة والمركبات وإعادة الشوارع إلى خطوط التنظيم المقررة.

وأكد رئيس الحي أنه لن يتم السماح بوجود أي إشغالات تعوق الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات على المخالفين

حى المناخ

وقادت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، حملة ليلية مكبرة بمنطقتي السيدة زينب واللنش لمتابعة الإشغالات والتعديات وإزالة المخالفات، وذلك في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط بالشارع خاصة خلال شهر رمضان.

أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة السير، مع التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية المقررة.

حي غرب

وتابع باسم عمر، رئيس الحي، أعمال النظافة ورفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديدة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، حيث تم تجريف الرمال ورفع القمامة والحشائش والخوص من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمقابر، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمكان.

وناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات أعلى المقابر أو بالشوارع المحيطة بها، لما قد يسببه ذلك من مخاطر.

حي الشرق

وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تحركت إدارة الكهرباء فور تلقي شكوى بوجود عطل في أعمدة الإنارة بامتداد شارعي السلطان محمود و23 يوليو، وتم إصلاح الأعطال وإجراء أعمال الصيانة اللازمة والتأكد من كفاءة التشغيل

حى الجنوب

وداخل حي الجنوب، وبقيادة المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة صباحية لرفع الإشغالات من الحي الإماراتي وطريق المحور بحي الجنوب، وذلك لعودة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري بالحي.

مدينة بورفؤاد

على صعيد آخر، عقدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، بحضور المهندسة رانيا منير، نائب رئيس المدينة، لقاءً موسعًا مع مديري الإدارات بديوان مجلس المدينة.

وأكدت رئيس المدينة خلال اللقاء استمرار العمل على استكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، مع تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الشأن، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ خطة مكثفة للعمل الميداني بجميع الأحياء، تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية ورفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة والخدمات، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وقال محافظ بورسعيد إن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات اليومية لإعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يحقق بيئة حضارية آمنة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.