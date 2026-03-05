قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
رسالة "سيدي" تتصدر الترند.. ماذا قال لاعب التحدي لمدربه خالد جلال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم

حملات مكثفة بالأحياء لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
حملات مكثفة بالأحياء لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
محمد الغزاوى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد تنفيذ حملات موسعة في مجالات النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة المرافق والاستجابة لشكاوى المواطنين في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية بالأحياء المختلفة وبورفؤاد، ومواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الانضباط للشوارع.

حى الزهور 

في هذا السياق، ترأس أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة استهدفت محال بيع الخردة والفرزة بمنطقة موقف دمياط القديم، وذلك لمجابهة ظاهرة النباشين وفارزي القمامة التي تؤثر على المظهر الحضاري للشوارع.


وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الأجولة والموازين وكميات من الخردة البلاستيكية، مع التنبيه على أصحاب المحال بعدم تكرار المخالفات، والتأكيد على استمرار الحملات للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة

حى الضواحي 

وفي حي الضواحي، وبتوجيهات فوزي الوالي، رئيس الحي، شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة بمنطقة شباب الخريجين استجابة لشكاوى المواطنين، حيث تمكنت الحملة من إزالة فروشات بيع متنوعة وحواجز حجرية تعوق حركة المشاة والمركبات وإعادة الشوارع إلى خطوط التنظيم المقررة. 

وأكد رئيس الحي أنه لن يتم السماح بوجود أي إشغالات تعوق الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات على المخالفين

 

حى المناخ 

وقادت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، حملة ليلية مكبرة بمنطقتي السيدة زينب واللنش لمتابعة الإشغالات والتعديات وإزالة المخالفات، وذلك في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط بالشارع خاصة خلال شهر رمضان.

أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة السير، مع التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية المقررة.

 

حي غرب

وتابع باسم عمر، رئيس الحي، أعمال النظافة ورفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديدة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، حيث تم تجريف الرمال ورفع القمامة والحشائش والخوص من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمقابر، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمكان. 

وناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات أعلى المقابر أو بالشوارع المحيطة بها، لما قد يسببه ذلك من مخاطر.

حي الشرق

وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تحركت إدارة الكهرباء فور تلقي شكوى بوجود عطل في أعمدة الإنارة بامتداد شارعي السلطان محمود و23 يوليو، وتم إصلاح الأعطال وإجراء أعمال الصيانة اللازمة والتأكد من كفاءة التشغيل

حى الجنوب 

وداخل حي الجنوب، وبقيادة المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة صباحية لرفع الإشغالات من الحي الإماراتي وطريق المحور بحي الجنوب، وذلك لعودة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري بالحي.

مدينة بورفؤاد 

على صعيد آخر، عقدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، بحضور المهندسة رانيا منير، نائب رئيس المدينة، لقاءً موسعًا مع مديري الإدارات بديوان مجلس المدينة.

وأكدت رئيس المدينة خلال اللقاء استمرار العمل على استكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، مع تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الشأن، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ خطة مكثفة للعمل الميداني بجميع الأحياء، تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية ورفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة والخدمات، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وقال محافظ بورسعيد  إن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات اليومية لإعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يحقق بيئة حضارية آمنة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التعديات والاشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

النجمة نور إيهاب

نور إيهاب تكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل اتنين غيرنا.. فيديو

مسلسل اللون الأزرق

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

مسلسل مولانا

مسلسل «مولانا» الحلقة 17.. نور علي تشعل صراع الحب والسر

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد