محافظ أسيوط: ضخ أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والأحياء.. وتوزيع يومي لضمان توافرها للمواطنين

أكد محمد علوان محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لزيادة معدلات ضخ أسطوانات البوتاجاز، في إطار المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية والتعامل مع زيادة الطلب عليها، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع حركة التوزيع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى والأحياء دون أي معوقات.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، قامت بالتنسيق مع شركات تعبئة وتوزيع البوتاجاز لضخ كميات إضافية بصفة يومية، حيث يتم ضخ ما يقرب من 56 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلية يوميًا على مستوى المحافظة، يتم توزيعها من خلال مستودعات الشركة والمستودعات الأهلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التقارير الواردة من مديرية التموين والإدارات التموينية بالمراكز والأحياء أفادت ضخ كميات من أسطوانات البوتاجاز بمختلف أنحاء المحافظة. فقد بلغ إجمالي ما تم توريده بمركز أسيوط نحو 71 ألفًا و600 أسطوانة، فيما استقبل مركز الفتح 19 ألفًا و849 أسطوانة، كما تم توريد 8 آلاف و99 أسطوانة بنطاق حي شرق مدينة أسيوط لتغطية احتياجات المواطنين بالمناطق التابعة للحي.

وأضاف المحافظ أن مركز منفلوط شهد توريد 41 ألفًا و850 أسطوانة صغيرة بالإضافة إلى 900 أسطوانة كبيرة، إلى جانب 1200 أسطوانة صغيرة و200 أسطوانة كبيرة بمستودع السادات، بينما بلغ إجمالي الكميات التي وصلت إلى مركز أبوتيج 20 ألفًا و400 أسطوانة تم توزيعها على بندر أبوتيج وعدد من القرى التابعة له، كما استقبل مركز القوصية 43 ألفًا و900 أسطوانة تم توزيعها من خلال مستودعات بوتاجاسكو ومستودعات الأهالي بعدد من القرى والتجمعات السكنية.

كما أوضح المحافظ أن مركز ديروط استقبل منذ بداية الشهر 53 ألفًا و950 أسطوانة تم توزيعها عبر مستودعات بوتاجاسكو ومستودعات الأهالي، بينما بلغ إجمالي الكميات الواردة إلى مركز ساحل سليم 20 ألفًا و150 أسطوانة تم توزيعها على البندر وعدد من القرى، في حين استقبل مركز الغنايم 13 ألفًا و50 أسطوانة جرى توزيعها عبر مستودعات الشركة وعدد من سيارات النقل والمستودعات الأهلية.

وأشار محافظ أسيوط كذلك إلى أن مركز أبنوب شهد توريد 32 ألفًا و650 أسطوانة منذ بداية الشهر وحتى الآن، بينما بلغ إجمالي الكميات الواردة إلى مركز صدفا نحو 21 ألفًا و900 أسطوانة، كما وصل إجمالي ما تم توريده بمركز البداري 24 ألفًا و650 أسطوانة تم توزيعها من خلال مستودع بوتاجاسكو بالعتمانية وعدد من مستودعات الأهالي بالقرى المختلفة.

وأكد اللواء محمد علوان على استمرار مواصلة وتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية اليومية على مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من وصول الأسطوانات إلى المواطنين، والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس احتياجات المواطنين أو تتلاعب في السلع المدعمة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع سرعة التعامل مع أي شكاوى قد ترد من المواطنين، بما يضمن استمرار توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية في مختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة.