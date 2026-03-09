قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضخ أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والأحياء.. وتوزيع يومي لضمان توافرها للمواطنين

ضح أسطوانات بوتاجاز بمختلف مراكز أسيوط
ضح أسطوانات بوتاجاز بمختلف مراكز أسيوط
إيهاب عمر

أكد محمد علوان محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لزيادة معدلات ضخ أسطوانات البوتاجاز، في إطار المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية والتعامل مع زيادة الطلب عليها، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع حركة التوزيع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى والأحياء دون أي معوقات.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، قامت بالتنسيق مع شركات تعبئة وتوزيع البوتاجاز لضخ كميات إضافية بصفة يومية، حيث يتم ضخ ما يقرب من 56 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلية يوميًا على مستوى المحافظة، يتم توزيعها من خلال مستودعات الشركة والمستودعات الأهلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التقارير الواردة من مديرية التموين والإدارات التموينية بالمراكز والأحياء أفادت ضخ كميات من أسطوانات البوتاجاز بمختلف أنحاء المحافظة. فقد بلغ إجمالي ما تم توريده بمركز أسيوط نحو 71 ألفًا و600 أسطوانة، فيما استقبل مركز الفتح 19 ألفًا و849 أسطوانة، كما تم توريد 8 آلاف و99 أسطوانة بنطاق حي شرق مدينة أسيوط لتغطية احتياجات المواطنين بالمناطق التابعة للحي.

وأضاف المحافظ أن مركز منفلوط شهد توريد 41 ألفًا و850 أسطوانة صغيرة بالإضافة إلى 900 أسطوانة كبيرة، إلى جانب 1200 أسطوانة صغيرة و200 أسطوانة كبيرة بمستودع السادات، بينما بلغ إجمالي الكميات التي وصلت إلى مركز أبوتيج 20 ألفًا و400 أسطوانة تم توزيعها على بندر أبوتيج وعدد من القرى التابعة له، كما استقبل مركز القوصية 43 ألفًا و900 أسطوانة تم توزيعها من خلال مستودعات بوتاجاسكو ومستودعات الأهالي بعدد من القرى والتجمعات السكنية.

كما أوضح المحافظ أن مركز ديروط استقبل منذ بداية الشهر 53 ألفًا و950 أسطوانة تم توزيعها عبر مستودعات بوتاجاسكو ومستودعات الأهالي، بينما بلغ إجمالي الكميات الواردة إلى مركز ساحل سليم 20 ألفًا و150 أسطوانة تم توزيعها على البندر وعدد من القرى، في حين استقبل مركز الغنايم 13 ألفًا و50 أسطوانة جرى توزيعها عبر مستودعات الشركة وعدد من سيارات النقل والمستودعات الأهلية.

وأشار محافظ أسيوط كذلك إلى أن مركز أبنوب شهد توريد 32 ألفًا و650 أسطوانة منذ بداية الشهر وحتى الآن، بينما بلغ إجمالي الكميات الواردة إلى مركز صدفا نحو 21 ألفًا و900 أسطوانة، كما وصل إجمالي ما تم توريده بمركز البداري 24 ألفًا و650 أسطوانة تم توزيعها من خلال مستودع بوتاجاسكو بالعتمانية وعدد من مستودعات الأهالي بالقرى المختلفة.

وأكد اللواء محمد علوان على استمرار مواصلة وتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية اليومية على مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من وصول الأسطوانات إلى المواطنين، والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس احتياجات المواطنين أو تتلاعب في السلع المدعمة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع سرعة التعامل مع أي شكاوى قد ترد من المواطنين، بما يضمن استمرار توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية في مختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة.

أسيوط مديرية التموين والتجارة الداخلية ضخ أسطوانات البوتاجاز وزارة التموين توزيع البوتاجاز الإدارات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

احتفالية محاربات السرطان

يوم المرأة العالمي..رسالة تقدير لمحاربات السرطان على شجاعهتن في محاربة المرض

صورة من الاعتداء

الاعتداء على مسن وسط الشارع في نهار رمضان بالغربية..ما القصة؟

أرشيفية

علي الإدريسي: تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يضغط على الاقتصاد المصري

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد