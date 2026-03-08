جامعة أسيوط تفتتح معرض أهلا بالعيد للسلع الغذائية والملابس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتحت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، معرض أهلا بالعيد، تحت رعاية الدكتور المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منتسبيها وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة أسيوط لدعم منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوفير السلع الأساسية والمنتجات المختلفة بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز مبادرات التكافل المجتمعي وتقديم مختلف صور الدعم لأبناء المجتمع الجامعي.

ويُقام المعرض أمام صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، ويستمر حتى 11 مارس 2026، وينظمه مركز تسويق الخدمات الجامعية بإشراف الدكتورة نسمة أحمد حشمت مدير المركز، وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى حمد منسق المعرض.

وأشاد الدكتور محمد عدوي، بتنوع المعروضات التي تلبي احتياجات منتسبي الجامعة، مشيرًا إلى أن المعرض يضم السلع الغذائية الأساسية والمخبوزات والمشروبات ومنتجات الألبان، إلى جانب الملابس والمشغولات اليدوية والفنية، بما يسهم في توفير احتياجات العاملين والطلاب بأسعار مناسبة، ويضفي أجواءً احتفالية تواكب قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويشارك مركز الخدمات العامة للقوات المسلحة في المعرض بحضور العميد ياسر أبوشقة قائد القطاع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأسيوط، والعميد حاتم محمد رئيس فرع التسويق بالجهاز، حيث يقدم المركز مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية والمواد التموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة.

كما تشارك كلية الصيدلة بعرض أعشاب طبية طبيعية من منتجات مزرعة قسم العقاقير، وذلك تحت إشراف الدكتورة جيهان نبيل فتيح عميد الكلية، والدكتورة نهى ناهض عطية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر غلاب جودة رئيس قسم العقاقير.

وتشارك كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بمنتجات شركات السكر الوطنية إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية والمنظفات والعطور، وذلك تحت إشراف الدكتور صالح محمود إسماعيل عميد الكلية، والدكتور ريمون ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعاملين.

كما تسهم كلية الزراعة بعدد من المنتجات الغذائية والزراعية من الوحدات والمعامل والمزارع التابعة للكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل محمد عميد الكلية، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الخضر، والدكتور سيد شحاتة رئيس قسم الزينة وتنسيق الحدائق، والدكتور خالد أبو العز رئيس قسم الدواجن، والدكتور محمود عبداللطيف المشرف على مزرعة الإنتاج الحيواني، والدكتور إسلام محمود المشرف على مخبز الصناعات الغذائية، والدكتور حسن سيد عباس المشرف على مزرعة الخضر، والدكتورة أسماء حسني المشرف على معمل منتجات الألبان، إلى جانب المهندسين بالوحدات الإنتاجية المختلفة والإداريين والعاملين

كما تشارك كلية التربية النوعية في المعرض من خلال منتجات مركز الخدمة العامة، وذلك تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أحمد فراج أمين الكلية، والدكتور هيثم عبدالرحيم المدير المالي للمركز، و غادة وحيد المدير الإداري للمركز.

كما تشارك الوحدة الإنتاجية بجمعية سيدات الأعمال بأسيوط بعرض مجموعة من المنتجات المتنوعة، وذلك تحت إشراف نرمين عثمان مدير الوحدة الإنتاجية بالجمعية، إلى جانب مشاركة الجمعية المصرية للتعلم والابتكار (EALI) تحت إشراف علاء رشدي مدير الجمعية، وكذلك جمعية الرجاء لتنمية المجتمع تحت إشراف مصطفى علي المدير التنفيذي للجمعية، و آيات عثمان المدير التنفيذي للمعرض.

وشهد افتتاح المعرض حضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور عصام فضل أبو زيد وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو فاروق وكيل معهد جنوب مصر للأورام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب أسامة السيد أمين الجامعة المساعد، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والزوار.

